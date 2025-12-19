Live Video Putin, conferinţă: Ucraina nu e pregătită de negocieri. 400.000 de ruşi au semnat contracte cu armata în 2025
Preşedintele rus Vladimir Putin susţine azi deja celebra şi atent regizata sesiune televizată de întrebări şi răspunsuri pentru a face bilanţul anului. Evenimentul, intitulat "Rezultatele anului", va combina din nou emisiunea sa televizată de tip hotline şi o conferinţă de presă de amploare. Evenimentul a început de la ora României 11:00.
Urmăriţi mai jos LIVE VIDEO conferinţa lui Vladimir Putin
Principalele declaraţii ale lui Vladimir Putin
UPDATE 12:11 - Putin a anunțat că peste 400.000 de voluntari ruşi au semnat contracte cu Armata în 2025. Susţine că este un interes atât de mare pentru pozițiile de operatori de drone încât Ministerul Apărării este nevoit să organizeze concursuri.
UPDATE 11:59 - "Ministerul rus al Apărării și complexul industrial al țării lucrează pentru a acoperi lipsa dronelor grele. Da, nu avem suficiente drone grele, dar în ansamblu, la capitolul număr, îi depășim pe inamici pe toate segmentele frontului", a declarat Putin după ce un blogger militar rus a spus că trupele ruse duc lipsă de drone mari pentru transportul de provizii.
UPDATE 11:49 - Putin a comentat tentativa UE de a confisca activele rusești drept "jaf”, şi i-a numit pe liderii europeni "hoţi". "Nu este doar o lovitură de imagine, ci o subminare a încrederii în zona euro", a spus președintele.
El susţine că, dacă se va recurge la confiscarea activelor Rusiei, UE va face același lucru și cu rezervele altor țări. "S-ar putea ca unora să nu le placă politicile LGBT în țările musulmane", a spus el. Putin susţine că acordarea unui "împrumut de reparaţii" Ucrainei va pune presiune pe bugetele țărilor europene.
UPDATE 11:37 - Putin susţine că datoria publică a Rusiei este în prezent una dintre cele mai scăzute dintre economiile dezvoltate. Potrivit lui Putin, rezervele Băncii Centrale sunt în creștere și se ridică în prezent la 741,5 miliarde de dolari iar datoria publică reprezintă 17,7% din PIB. "Economia este complet sub control", a dat asigurări președintele rus.
UPDATE 11:33 - Putin se laudă cu creșterea economică a Rusiei în ultimii trei ani: A fost de 9,7%, în timp ce în zona euro a fost de 3,1%. Liderul rus a declarat despre creșterea de 1% din acest an că a fost o mișcare deliberată a guvernului pentru a proteja economia. Inflația până la sfârșitul anului 2025 ar putea ajunge la 5,7-5,8%, pretinde Putin.
UPDATE 11:31 - Putin a sugerat că Forțele Armate Ucrainene nu mai dispun aproape deloc de rezerve strategice. "Acest lucru ar trebui să determine Kievul să încheie conflictul pe cale pașnică", a subliniat președintele rus.
UPDATE 11:29 - Întrebat despre imaginile în care Zelenski apare la intrarea în Kupiansk, Putin susţine că filmarea ar putea fi falsă. Zelenski este un actor talentat, iar indicatorul rutier se află la un kilometru de oraș. "De ce să stai în prag? Intră în casă. Dacă tot e Kupianskul sub controlul lor", a spus președintele rus zâmbind.
Menţionăm că, potrivit autorităților ucrainene, forțele Kievului au recucerit recent mai multe cartiere ale orașului, în timp ce situația trupelor ruse din zonă se deteriorează.
UPDATE 11:19 - Sunt sigur că până la Anul Nou vom vedea noi succese ale trupelor ruse, a declarat Putin.
UPDATE 11:16 - Putin a spus că orașul ucrainean Liman din Donețk va fi cucerit în curând. El susține că 50% se află sub controlul Forțelor Armate Ruse și spune că nu are nicio îndoială că forțele ruse vor captura și Konstantinivka.
Liderul rus susţine că mai mult de jumătate din Konstantinivka a fost deja capturată. Există un progres semnificativ și în regiunea Zaporojie, jumătate din Huliaipole a fost cucerită. O parte a grupării "Vostok" continuă înaintarea spre alte localități. Gruparea Forțelor Armate Ucrainene încercuită lângă Kupiansk nu are șanse să iasă. În încercuire se află peste 3.500 de militari ucraineni.
UPDATE 11:14 - Putin: "După ce am alungat inamicul de pe teritoriul regiunii Kursk, inițiativa se află complet în mâinile trupelor ruse. Trupele noastre înaintează pe toată linia de contact. Inamicul se retrage. După cucerirea orașului Siversk, se deschide drumul spre Sloviansk".
UPDATE 11:11 - Întrebat prin ce mijloace va atinge Rusia obiectivele "operațiunii militare speciale", așa cum numește Kremlinul războiul din Ucraina, Putin a răspuns că președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu este pregătit să discute problema teritoriilor pentru a pune capăt conflictului. Liderul rus susține că Rusia dorește pacea și este pregătită să rezolve acest conflict pe cale pașnică.
Totuşi, Putin a afirmat că autorităţile ruse au primit "unele semnale" că Ucraina vrea să dialogheze cu Rusia pentru a pune capăt războiului, dar nu şi pentru rezolvarea problemei teritoriale.
"Vedem, simţim şi ştim despre anumite semnale, inclusiv de la Kiev, că sunt dispuşi să intre într-un fel de dialog", a declarat Putin la începutul discursului său adresat presei şi publicului, transmis în direct la televiziune.
Putin a insistat că "Rusia este pregătită şi dispusă" să pună capăt conflictului din Ucraina pe cale paşnică, "pe baza principiilor pe care a spus că le-a stabilit la Ministerul de Externe în 2024".
UPDATE 11:00 - Vladimir Putin şi-a început vineri în jurul prânzului, la Moscova, sesiunea televizată anuală cu întrebări şi răspunsuri, de sfârşit de an, în care urmează să treacă în revistă rezultatele înregistrate în 2025. În ultimii ani, sesiunile de întrebări şi răspunsuri prezidenţiale şi conferinţele de presă de amploare au durat aproximativ patru ore sau mai mult.
Evenimentul va avea loc din nou în sala principală de expoziţii Gostiny Dvor din Moscova, unde se vor aduna sute de jurnalişti, inclusiv străini. "Este în interesul nostru să facem în aşa fel încât întreaga lume să audă ce spune Putin", a declarat secretarul de presă al preşedintelui rus, Dmitri Peskov.
De această dată, nu sunt prevăzute transmisiuni în direct din regiunile ruseşti, utilizate în ediţiile anterioare ale programului. Cu toate acestea, toată lumea are şansa de a se adresa preşedintelui, deoarece, pentru a face acest lucru, este necesar doar un smartphone.
Peste 2 milioane de întrebări pentru preşedintele rus
Până în prezent, au fost primite peste 2.100.000 de întrebări prin diferite canale. Apelurile către centrul dedicat pentru acestea reprezintă majoritatea cererilor din partea cetăţenilor, a doua cea mai populară modalitate de a contacta preşedintele fiind un chatbot în aplicaţia Max Messenger, care a fost testat pentru prima dată în acest an. Întrebările sunt deja procesate de ministerele relevante şi chiar de preşedinte.
Vorbind despre problemele care ajung "în dosarul preşedintelui", Peskov a declarat reporterilor că şeful statului primeşte în continuare o selecţie aleatorie de întrebări. "Dar încercăm să-i oferim o imagine completă, întreaga paletă", a spus el.
Potrivit Kremlinului, problemele legate de securitatea socială sunt adesea menţionate în scrisori. Adesea, oamenii ridică problema participanţilor la operaţiuni speciale şi a membrilor familiilor acestora. Cu toate acestea, în comparaţie cu anii precedenţi, numărul întrebărilor pe această temă a scăzut. Numărul plângerilor referitoare la sectorul sănătăţii este, de asemenea, mai mic decât înainte. "Multe probleme sistemice au fost rezolvate", a spus purtătorul de cuvânt al preşedintelui.
Fluxul de întrebări primite este procesat de reţeaua neuronală GigaChat a Sber, ale cărei capacităţi permit combinarea a milioane de solicitări într-o imagine cuprinzătoare a zilei.
Anterior, emisiunea TV "Linia directă" şi conferinţa de presă de amploare erau organizate separat. În cadrul primei emisiuni, preşedintele comunica cu cetăţenii, răspunzând la scrisori, mesaje text, apeluri telefonice şi transmisiuni în direct din regiuni. În cadrul celei de-a doua, el răspundea la întrebările jurnaliştilor ruşi şi străini. Din 2001, au fost organizate separat un total de 18 emisiuni TV "Linia directă" şi 16 conferinţe de presă de amploare.
Pentru prima dată, Kremlinul a fost nevoit să combine cele două evenimente ca măsură forţată din cauza pandemiei de coronavirus. În 2021, administraţia Kremlinului a revenit la formatul celor două evenimente separate. Însă, începând din 2023, s-a utilizat varianta combinată.
Timp de mulţi ani, joia a fost aleasă în mod tradiţional ca zi standard a săptămânii pentru astfel de evenimente. Acestea au avut loc în zile de joi de 28 de ori, conform calculelor TASS. Anul acesta, însă, evenimentul va avea loc vineri.
Secretarul de presă al preşedintelui a explicat această decizie prin prisma tendinţelor din sfera mass-media. Potrivit acestuia, ziua de joi a fost aleasă iniţial având în vedere ediţiile de weekend ale programelor TV şi ale ziarelor. În acest sens, "începutul celei de-a doua jumătăţi a săptămânii" era momentul optim pentru o sesiune de întrebări şi răspunsuri sau o conferinţă de presă. Cu toate acestea, potrivit lui Peskov, structura fluxurilor de informaţii s-a schimbat în ultimii ani.
"În prezent, nu mai contează deloc când are loc emisiunea - sâmbătă, duminică sau luni. Informaţia se răspândeşte cu viteza luminii, în toată lumea, non-stop", a spus Peskov. "Prin urmare, ziua săptămânii nu joacă niciun rol".
Nu există limite nici în ceea ce priveşte durata evenimentului, care va continua atât timp cât va fi necesar, a spus secretarul de presă. "Nu este locul şi momentul potrivit pentru a stabili recorduri", a spus Peskov.
În ultimii ani, sesiunile de întrebări şi răspunsuri ale preşedintelui şi conferinţele de presă de amploare au durat aproximativ patru ore sau mai mult.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰