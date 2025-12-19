Preşedintele rus Vladimir Putin susţine azi deja celebra şi atent regizata sesiune televizată de întrebări şi răspunsuri pentru a face bilanţul anului. Evenimentul, intitulat "Rezultatele anului", va combina din nou emisiunea sa televizată de tip hotline şi o conferinţă de presă de amploare. Evenimentul a început de la ora României 11:00.

Urmăriţi mai jos LIVE VIDEO conferinţa lui Vladimir Putin

Principalele declaraţii ale lui Vladimir Putin

UPDATE 12:11 - Putin a anunțat că peste 400.000 de voluntari ruşi au semnat contracte cu Armata în 2025. Susţine că este un interes atât de mare pentru pozițiile de operatori de drone încât Ministerul Apărării este nevoit să organizeze concursuri.

UPDATE 11:59 - "Ministerul rus al Apărării și complexul industrial al țării lucrează pentru a acoperi lipsa dronelor grele. Da, nu avem suficiente drone grele, dar în ansamblu, la capitolul număr, îi depășim pe inamici pe toate segmentele frontului", a declarat Putin după ce un blogger militar rus a spus că trupele ruse duc lipsă de drone mari pentru transportul de provizii.

UPDATE 11:49 - Putin a comentat tentativa UE de a confisca activele rusești drept "jaf”, şi i-a numit pe liderii europeni "hoţi". "Nu este doar o lovitură de imagine, ci o subminare a încrederii în zona euro", a spus președintele.

El susţine că, dacă se va recurge la confiscarea activelor Rusiei, UE va face același lucru și cu rezervele altor țări. "S-ar putea ca unora să nu le placă politicile LGBT în țările musulmane", a spus el. Putin susţine că acordarea unui "împrumut de reparaţii" Ucrainei va pune presiune pe bugetele țărilor europene.

UPDATE 11:37 - Putin susţine că datoria publică a Rusiei este în prezent una dintre cele mai scăzute dintre economiile dezvoltate. Potrivit lui Putin, rezervele Băncii Centrale sunt în creștere și se ridică în prezent la 741,5 miliarde de dolari iar datoria publică reprezintă 17,7% din PIB. "Economia este complet sub control", a dat asigurări președintele rus.

UPDATE 11:33 - Putin se laudă cu creșterea economică a Rusiei în ultimii trei ani: A fost de 9,7%, în timp ce în zona euro a fost de 3,1%. Liderul rus a declarat despre creșterea de 1% din acest an că a fost o mișcare deliberată a guvernului pentru a proteja economia. Inflația până la sfârșitul anului 2025 ar putea ajunge la 5,7-5,8%, pretinde Putin.

UPDATE 11:31 - Putin a sugerat că Forțele Armate Ucrainene nu mai dispun aproape deloc de rezerve strategice. "Acest lucru ar trebui să determine Kievul să încheie conflictul pe cale pașnică", a subliniat președintele rus.