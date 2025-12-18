Femeia prinsă în braţele şefului la concertul Coldplay rupe tăcerea: "A fost primul şi singurul sărut"

După cinci luni de tăcere, Kristin Cabot a decis să vorbească despre incidentul devenit viral la concertul Coldplay. "Poți face greșeli și poți da rău de tot cu bâta-n baltă. Dar nu trebuie să fii amenințat cu moartea pentru ele", a declarat femeia pentru New York Times.

Kristin Cabot, fosta directoare de resurse umane a companiei tech Astronomer, a vorbit pentru prima dată public despre momentul din iulie 2025, când a fost surprinsă pe Jumbotron, la un concert Coldplay, în brațele șefului ei, CEO-ul Andy Byron.

"Uitați-vă la cei doi", a spus Chris Martin. Însă reacția ciudată a celor filmați l-a făcut să se răzgândească rapid: "Oh, ce? Ori au o aventură, ori sunt foarte timizi". A încheiat cu o remarcă amuzată: "Doamne ferește... sper că n-am făcut ceva rău".

Imaginile au devenit virale pe TikTok, strângând peste 100 de milioane de vizualizări în doar câteva zile și declanșând un val global de reacții, ironii și hărțuire online, cunoscut ulterior sub hashtagul #coldplaygate, scrie publicația citată.

"Am făcut o greșeală"

Într-un interviu acordat la cinci luni după incident, Cabot descrie urmările incidentului din vară: pierderea carierei, destrămarea relațiilor profesionale, amenințări cu moartea și o presiune constantă care i-a afectat profund și pe cei doi copii adolescenți ai săi. "Am făcut o greșeală. Dar nu meritam să fiu amenințată cu moartea pentru asta", spune ea.

Cabot respinge categoric speculațiile potrivit cărora ar fi avut o relație sexuală cu Byron sau că ar fi "avansat" profesional datorită relației intime. Potrivit declarațiilor sale, cei doi nu avuseseră nicio relație înainte de seara concertului, iar acel moment a fost "primul și singurul sărut". Ea afirmă că a acționat imprudent, sub influența alcoolului, într-un context emoțional dificil, fiind în plin proces de separare de al doilea soț.

"Am luat o decizie proastă, am băut câteva pahare, am dansat și m-am comportat nepotrivit cu șeful meu", a declarat ea pentru The New York Times. "Mi-am asumat responsabilitatea și mi-am sacrificat cariera pentru asta. Acesta este prețul pe care am ales să-l plătesc". Cabot a recunoscut că îl plăcea pe Byron și că era entuziasmată să-l prezinte prietenilor ei, dar a susținut că, înainte de acea seară, cei doi nici măcar nu se sărutaseră. "Eu sunt șefa departamentului de HR, iar el este CEO-ul. E, pur și simplu, atât de clișeic și atât de rău", și-a amintit ea.

Imediat după incidentul de pe stadion, Cabot a povestit că ea și Byron, aparent în stare de șoc, au stat la bar cu capul în mâini și au început să se gândească cum vor gestiona situația. Cei doi au mers apoi împreună la apartamentul ei din zona Bostonului și au decis că trebuie să informeze consiliul de administrație al companiei Astronomer despre ce s-a întâmplat. Au pregătit un e-mail, însă până în momentul în care l-au trimis, a doua zi dimineață, imaginile cu momentul lor deveniseră deja virale pe TikTok.

La scurt timp după apariția videoclipului, Andy Byron și-a dat demisia, iar Astronomer a declanșat o investigație internă. Deși compania i-ar fi oferit posibilitatea să revină în funcție, Cabot a ales să plece, considerând că nu mai poate conduce departamentul de resurse umane în condițiile în care devenise o țintă publică și batjocura colegilor.

Femeile, judecate mai dur decât bărbații în scandaluri publice

În lunile care au urmat, Cabot spune că a trăit într-o stare constantă de frică. A primit sute de apeluri zilnic, a fost urmărită de paparazzi și insultată în public, inclusiv de alte femei. "Copiii mei se temeau că o să fim uciși", a mărturisit ea.

Experții în cultura digitală atrag atenția asupra modului în care femeile sunt judecate mai dur decât bărbații când vine vorba de scandaluri publice. Deși și Byron a fost criticat, cea mai mare parte a furiei s-a concentrat asupra ei, a explicat Brooke Duffy, profesor asociat la Universitatea Cornell.

Kristin Cabot a mărturisit că încearcă să-și reconstruiască viața și cariera, însă recunoaște că stigmatul rămâne. "Cea mai mare durere nu sunt insultele străinilor", spune ea, "ci tăcerea celor care mă cunoșteau și au ales să dispară".

