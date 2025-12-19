Ilie Bolojan, despre neînţelegerile din Coaliţie: Sunt preludiul unei ruperi

Premierul Ilie Bolojan a vorbit într-un interviu despre neînţegerile din coaliţia de guvernare, despre faptul că PSD a încălcat protocolul şi a votat împotriva ministrului USR, Diana Buzoianu. Şeful Executivului crede că atacurile recente din coaliţia de guvernare nu fac decât să fie preludiul unei ruperi a oricărei noţiuni de încredere şi este doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost iar el este adeptul resetării lucrurilor.

"E adevărat că ceea ce s-a întâmplat în Senat la începutul acestei săptămâni nu a fost un lucru bun. Acesta este adevărul și a fost o încălcare a protocolului de către PSD. Acum, noi avem două posibilități strategice în această coaliție. Avem posibilitatea să continuăm să urmărim exclusiv agenda politică a fiecăruia. Unii să încerce să facă opoziție în interiorul guvernării. Alții să își maximizeze un profil sau altul. Asta e valabil pentru toate partidele. Nu mă duc către un partid sau altul. Să începi să dai voturi la moțiunii împreună cu cei de la AUR.

Să chemi pe diferite subiecte cât mai deranjante pentru titularul care este invitat în Parlament, la ora guvernului. Să-ți inviți miniștrii să răspundă. Dar nu într-o manieră de dialog parlamentar. Ci într-o manieră în care să-l pui în situații cât mai dificile. Să mai punctezi ceva chiar dacă nu votezi. Ceea ce înseamnă că acest tip de atacuri, aceste critici care vin din interiorul coaliției, care trec de un anumit nivel, nu fac decât să fie preludiul unei ruperi a oricărui noțiuni de încredere, de sentiment de echipă și de responsabilitate. Și, dacă se continuă în felul acesta, este doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost. Aceasta este o realitate. A doua variantă pe care o are această coaliție este să se reseteze. Exact cum ziceam în cazul Justiției. După un anumit număr de ani, verific ce efecte au avut niște legi", a declarat Ilie Bolojan.

Premierul crede că este nevoie şi de o analiză a ceea ce a fost bine şi a ceea ce a fost prost şi că trebuie respect.

"La un sistem economic ai fixat TVA de nu știu cât, stai ceva timp, vezi ce efecte a avut o taxă sau alta. Taxa pe cifra de afaceri, IMCA, apropo, a avut un efect rău pentru că se vede din scăderea volumului de investiții străine. Poate nu-i doar din cauza asta, dar cu siguranță este și asta o cauză și acest lucru trebuie să-l facă și coaliția.

Hai să facem o analiză a cea a fost bine, a cea a fost prost. Și, dacă nu îndreptăm lucrurile, dacă nu încercăm să ne respectăm unii pe alții, e greu de presupus că vom putea face performanță. Și eu sunt adeptul să resetăm lucrurile.

Am avut o întâlnire bună în această săptămână în care am stabilit câteva aspecte importante pentru perioada următoare, importante pentru România, nu pentru coaliție. Dar faptul că am căzut de acord să facem asta, faptul că am stabilit un grafic de parcurs în perioada următoare arată că această coaliție are capacitatea să facă compromisuri. Nu care să ne compromită pe fiecare, dar compromisurile absolut normale într-o structură cu patru partide, pentru că doar în felul acesta putem să guvernăm eficient, să-i respectăm pe oameni. Și doar în felul acesta am putea să recâștigăm fiecare partid, unii într-o pondere mai mare, alții mai mică, încrederea oamenilor și să asigurăm stabilitate în guvernare.

Eu sper în această a doua ipoteză și în toată această perioadă am lucrat la asta. Gândiți-vă câte aud și eu în declarații, în postări și așa mai departe. Am încercat să nu le bag în seamă. Am încercat să merg mai înainte, pentru că știu cum sună din gură a unui politician, sună prost, dar să știți, țara e mai importantă decât noi", a mai spus şeful Executivului.

