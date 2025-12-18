Antena Meniu Search
Trăia din salariul minim, dar avea vilă și Lamborghini. Schema italianului, demascată de polițiști

O poveste incredibilă, care a făcut rapid înconjurul presei din Italia și din străinătate, vine din Sicilia. Poliția italiană a descoperit că, deși primea salariu minim, un bărbat din ducea o viață de lux. O situație greu de explicat, până când perchezițiile autorităților au scos la iveală întreaga schemă.

18.12.2025
Când ceva pare prea frumos ca să fie adevărat, de cele mai multe ori chiar așa este. Este și cazul unui bărbat din Sicilia, care de-a lungul anilor nu a declarat niciun venit și a trăit din salariul minim... într-o vilă de lux. Se pare că locuința era folosită drept depozit pentru produse contrafăcute, parte dintr-o rețea cu clienți în Italia și în străinătate, scrie presa belgiană

Situația a atras atenția autorităților, care au observat fluxuri financiare suspecte, potrivit televiziunii Rai. O percheziție organizată de Guardia di Finanza a lăsat anchetatorii fără cuvinte: bărbatul locuia într-o vilă cu piscină și deținea un Lamborghini Urus.

În interiorul vilei, însă, polițiștii au găsit mii de produse contrafăcute, haine, accesorii și încălțăminte de lux, în valoare de peste 300.000 de euro. Ancheta a arătat că bărbatul făcea parte dintr-o rețea de cu clienți în Italia și în străinătate.

Vila era folosită ca depozit pentru produsele care erau apoi trimise în întreaga Europă. În urma descoperirii, mai mulți suspecți au fost arestați și acuzați de fals, complicitate și fraudă fiscală, au anunțat autoritățile.

