Super-gripa începe să facă ravagii şi în România. Numărul cazurilor aproape s-a dublat de la o săptămână la alta, iar spitalele se confruntă cu un val de internări. Medicii avertizează că suntem abia la începutul celui mai agresiv şi lung sezon de gripă din ultimii an. Din acest motiv, recomandă vaccinarea mai ales în cazul copiilor şi vârstnicilor.

România a ajuns la 5.700 de cazuri de gripă, raportate la nivel național. De la o săptămână la alta, numărul îmbolnăvirilor aproape s-a dublat. Față de aceeași perioadă a anului trecut, sunt de patru ori mai multe cazuri. "Am senzaţie de greaţă, vomit de azi dimineaţă. Cred că am vomitat de șapte ori. Mi-au făcut un test şi au zis că am gripă. De două zile am început cu tuse. Si de la tuse, expectoram şi îmi venea să vomit şi aveam şi dureri în piept".

Specialiștii spun că 9 din 10 pacienți diagnosticați au așa-numita "super-gripă", o mutaţie a virusului gripal de tip A, mult mai agresivă decât gripa obișnuită.

"Tuse, durere în gât, dificultăți la respirație, apariția febrei este foarte importantă, apar și alte semne cu caracter general. De exemplu, durerea de cap, durere articulare, durere musculare, starea generală alterată. Senzația cât a lovit trenul sau cât a bătut cineva cu ciocanul este una dintre cele mai frecvente", a explicat Simin Florescu, managerul Spitalului "Victor-Babeş" .

"Febră până la 40, dureri de cap şi o stare alterată, anul acesta avem şi mai multe cazuri care au necesitat internare faţă de anii trecuţi şi suntem abia la început de sezon", spune și Camelia Păun, medic pediatru.

Cazurile ușoare ajung greu la medic, iar cele grave, direct în spital. La unul din Spitalele de Boli infecţioase din Capitală, în ultimele 24 de ore au ajuns la camera de gardă peste 250 de pacienţi. Dintre ei 35 au fost confirmaţi cu gripă, iar șapte dintre ei au rămas internaţi în spital.

"Sunt de luni internată şi rău mi-a fost de vineri. Mi-a fost tare rău, am venit, mi-au făcut teste şi au vazut cam gripă şi pneumonie şi m-a internat. Toate oasele m-au durut. Acum nu am putere, stare de vomă am, mă dor urechiile, mai am febră şi poftă de mâncare.n am mâncat vreo 3 zile, 4. M-au pus şi la aerosoli", a declarat o pacientă.

Medicii recomandă vaccinarea antigripală

Medicii recomandă vaccinarea antigripală chiar și acum. Vârful de îmbolnăviri ar putea fi abia la finalul lunii ianuarie. "Protecția pentru viitoare infecții este cât se poate de justificată, pentru că pe lângă gripa de care vorbim în acest moment, adică un AH3N2, poate să existe și un H1N1 sau o gripă de tip B, așa cum avem cuprins, ar putea să fie o protecție oferită de vaccinare", a explicat medicul Gindrovel Dumitra.

Situația este gravă în toată Europa. În Marea Britanie, o medie de peste 3.100 de pacienți cu gripă ajung zilnic la spital, iar în Italia, peste 4 milioane de oameni au fost sau sunt bolnavi.

