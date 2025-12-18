Deși, în mod tradițional, suntem obișnuiți ca salariile mari să fie asociate cu diplome de facultate, există și meserii bine plătite care nu cer studii superioare. Este și cazul unui job sezonier în stațiunile montane din Franța, unde salariul poate ajunge și la 3.000 de euro.

3.000 € salariu, fără diplome. Meseria la mare căutare în această perioadă în Franța - Shutterstock

În stațiunile montane din Franța se caută angajați care să se ocupe de pregătirea pârtiilor de schi. Aceștia utilizează utilaje speciale pentru a redistribui zăpada și pentru a netezi pistele, astfel încât acestea să fie gata pentru a doua zi. Programul începe de obicei după închiderea pârtiilor, în jurul orei 17:00, și se încheie la 1:00 noaptea. În zilele când ninge abundent, muncitorii încep chiar de la 3:00 dimineața și termină în jurul orei 9:00.

Thibaut Meilleur, unul dintre angajații stațiunii Les Saisies din Beaufortain, povestește că a descoperit această meserie după ce a lucrat ca tâmplar, și că pasiunea l-a convins să rămână în domeniu. El spune că meseria nu este deloc una solitară, în ciuda faptului că fiecare angajat își face treaba cu propiul utilaj.

Postul oferă un salariu atractiv. Angajații fără experiență pot câștiga între 2.500 și 2.800 de euro net pe lună, iar cei cu experiență ajung la aproximativ 3.200 de euro net lunar. Meseria sezonieră se desfășoară pe aproximativ 23 de săptămâni pe an, limitând astfel perioada de muncă la sezonul de iarnă.

Deși nu este necesară nicio diplomă specifică, certificatul de calificare profesională pentru conducerea utilajelor poate reprezenta un avantaj pentru cei care doresc să aibă mai multe șanse la angajare, scrie publicația Be Magazine.

