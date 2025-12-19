Telenovelă cu iz de amantlâc la Timişoara. O soţie înşelată şi-a aşteptat rivala în dragoste, a păruit-o şi a lovit-o de mai multe ori. Poliţiştii s-au sesizat din oficiu, iar femeia a fost reţinută.

Supărată că i-a luat bărbatul, soţia de 27 de ani a aşteptat-o pe amantă, 35 de ani, împreună cu o prietenă care filma, în faţa unei clădiri. Când a văzut-o ieşind, s-a repezit la ea, a început să o tragă de păr, a trântit-o la pământ şi i-a dat mai mulţi pumni în cap. Un bărbat, martor la incident, a intervenit să le despartă.

Înregistrată când îşi loveşte rivala

“Lasaţi-o că umblă cu bărbatul ei, i-a spart familia, copiii. Daţi-i pace, lăsaţi-o să-i deie, domnule”, se aude pe clip persoana care înregistrează.

Bărbatul pentru care cele două s-au bătut este Alin Borcan, celebrul tiktoker care l-a începutul anului a ieşit în faţa porţii, cu puşca în mână şi pe jumătate dezbrăcat şi i-a ameninţat pe procurorii care i-au periat casa într-un dosar de corupere a alegătorilor.

Incidentul a avut loc luna trecută. Însă, soţia înşelată şi femeia care filmează au fost reţinute joi seara. Pe numele lor s-a deschis dosar penal pentru loviri şi alte violenţe, complicitate la loviri, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi furt, pentru că după bătaie, victimei i-a fost furat şi telefonul mobil.

Ce spun poliţiştii

În urma apariției în mediul online a unor imagini video în care două persoane sunt surprinse în timp ce se agresează fizic, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări pentru identificarea persoanelor implicate, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun.

