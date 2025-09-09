Ruşii au bombardat "civili care așteptau la coadă pensiile". Peste 23 de morți într-un sat de pe front

Președintele Volodimir Zelenski a acuzat marţi că trupele ruse au aruncat o bombă aeriană asupra localității Iarova, în regiunea Donețk, chiar în momentul în care erau distribuite pensiile locuitorilor civili. Potrivit unui bilanţ preliminar, peste 23 de persoane au fost ucise. Iarova se află la doar 7-8 km de linia frontului.

Ruşii acuzaţi că au ucis cel puţin 20 de civili cu o bombă lansată asupra unui sat din estul Ucrainei, 9 septembrie 2025 - strana.ua

Ruşii au lovit marţi cu o bombă satul Iarova din regiunea Doneţk din estul Ucrainei, omorând peste 20 de civili, acuză Kievul. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a anunţat tragedia în reţelele sociale, a calificat atacul aerian drept "sălbatic".Liderul de la Kiev a precizat că bomba a căzut în sat în timp ce mulţi locuitori îşi primeau pensiile. El a publicat un clip video în care se văd multe cadavre, la pământ, în jurul unei camionete poştale avariate grav.

"Un atac aerian rusesc de o cruzime absolută asupra satului Iarova, în Donețk. Direct asupra oamenilor. Civili obișnuiți. În momentul în care se împărțeau pensiile. Potrivit datelor preliminare, numărul morților depășește 20. Nu am cuvinte… Condoleanțe tuturor familiilor și celor dragi victimelor. Astfel de atacuri ale Rusiei nu trebuie să rămână fără o reacție fermă a lumii. Rușii continuă să distrugă vieți, dar scapă de sancțiuni puternice, de lovituri puternice. Lumea nu trebuie să tacă. Lumea nu trebuie să rămână pasivă. Este nevoie de reacția Statelor Unite. Este nevoie de reacția Europei. Este nevoie de reacția G20. Sunt necesare acțiuni ferme pentru ca Rusia să înceteze să aducă moarte", a transmis Zelenski.

Guvernatorul regiunii, Vadim Filaşkin, a raportat cel puţin 23 de morţi şi 18 răniţi la Iarova. Oficialul a acuzat că "nu este vorba de o acţiune militară, ci pur şi simplu de terorism".

Majoritatea victimelor erau pensionari. În urma acestei tragedii, administrația locală a anunțat că va muta distribuirea pensiilor și a coletelor "în locuri mai sigure".

Iarova, situată la mai puţin de zece kilometri de frontul ucraineano-rus, avea circa 1800 de locuitori înainte ca Rusia să invadeze Ucraina.

