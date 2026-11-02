Rușii s-au folosit de armistițiul din Oleşki pentru a aduce blindate, trupe și muniţii în oraş - Sky News

Postul britanic Sky News a difuzat imagini video despre care susține că arată cum rușii s-au folosit de încetarea focului din Oleşki pentru a aduce blindate și muniție în oraș, pentru a-și fortifica pozițiile și a efectua rotația trupelor. Armistițiul local de șase zile a luat sfârșit duminică la miezul nopții.

Sky News acuză armata rusă că s-a folosit de armistițiul umanitar din Oleşki pentru a obține avantaje militare înainte de reluarea luptelor. Militarii ruși ar fi introdus în oraș blindate și muniție și ar fi rotit trupe pentru a-și întări pozițiile.

Și Statul Major al Ucrainei a acuzat tot azi forțele ruse că au folosit încetarea focului pentru a efectua rotații de trupe, a-și consolida pozițiile, a se proteja mai bine împotriva dronelor și a-și spori capacitatea logistică, scrie şi Ukrainska Pravda.

Amintim că Oleşki se află sub ocupație rusă de la începutul războiului, în primăvara lui 2022. Localitatea se află pe malul estic al Niprului, vizavi de orașul Herson, care a fost eliberat de forțele ucrainene în noiembrie 2022.

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Din populația de 24000 de locuitori de dinainte de război, în oraș mai rămăseseră în jur de 2000 de oameni care trăiau în condiţii de neimaginat şi ajunseseră să manance iarbă de foame. Pentru a pemite o misiune umanitară pe 27 octombrie a început o încetare a focului.

Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a transmis sâmbătă că aproape 800 de locuitori din Oleşki au ajuns în Ucraina. În baza unui acord încheiat între ruși și ucraineni, locuitorii nu au fost evacuați direct în Ucraina. Au urmat un traseu complicat, cu un ocol în 25 de autobuze şi nouă ambulanţe prin Crimeea anexată, apoi, în convoaie separate, prin oraşul rusesc Anapa, de unde au ajuns cu avioane în Belarus şi de acolo înapoi în ţara lor. Nu este clar câţi ucraineni au preferat să rămână în Oleşki.

Jurnaliștii britanici susțin că au primit acces exclusiv în locul din care militarii ucraineni urmăreau mișcările rușilor în timpul încetării focului. Deși locuitorii orașului au fost evacuați în cele din urmă în teritoriile controlate de ucraineni, există suspiciuni legate de adevăratele motive ale Kremlinului, mai relatează canalul.

"Chiar înainte de începerea evacuărilor, soldații ruși au început să amplaseze echipamente militare grele și alte provizii, sub pretextul încetării focului. Pe străzi au putut fi văzute clar vehicule blindate. Ucrainenii spun că nimic din toate acestea nu are legătură cu o misiune umanitară", relatează Sky News.

Imaginile filmate din dronă ar fi surprins soldați ruși care mergeau cu rucsacuri mari în case și clădiri cu subsoluri. Filmările ar arăta cum rușii se deplasau prin oraș și dispăreau în interiorul clădirilor avariate și incendiate. O parte dintre imaginile prezentate provin din monitorizările efectuate de armata ucraineană.

Înainte de armistițiu, soldații ruși nici măcar nu ar fi visat să circule astfel prin oraș, "ziua sau noaptea, pe vreme rea sau în orice alte condiții", a declarat Dmitro Pulineţ, comandantul Brigăzii 34 de Infanterie Marină.

Rușii nu le-au permis locuitorilor să își îngroape morții, a transmis corespondentul Sky News Stuart Ramsay.

Sky News a filmat și momentul în care mai multe cadavre erau scoase din morga unui spital. "Cadavrele în saci mortuari au fost încărcate într-un camion. Toți acei saci albi pe care îi vedeți conțin cadavre. Rușii le iau. Nu va exista nicio investigație sau anchetă cu privire la ceea ce li s-a întâmplat acelor oameni", au relatat jurnaliștii britanici.

O altă înregistrare realizată cu o dronă ar fi surprins soldați ruși care luau din cutiile și sacii plini cu alimente şi ajutoare livrate locuitorilor.

Pulineţ a adăugat că unitatea sa a observat că rușii și-au refăcut toate sistemele de artilerie, au recucerit poziții pierdute anterior, au efectuat rotații de personal, au adus întăriri și echipamente noi și și-au consolidat capacitățile de recunoaștere aeriană și rezervele de combustibil.

"Am sentimente mixte, ca să spun așa... Pe de o parte, aceasta este o operațiune umanitară cu adevărat importantă, este absolut vital ca civilii să fie evacuați din orașul Oleşki. De fapt, asta trebuia făcută mult mai devreme... Pe de altă parte, ne va da foarte mult de lucru după încheierea încetării focului. După ce toate aceste convoaie umanitare își vor fi încheiat misiunea și toată lumea va fi plecat, brigada va reveni la rutina zilnică a operațiunilor militare", a declarat el.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă seara că operațiunea umanitară s-a încheiat cu succes. Toți cetățenii ucraineni evacuați au trecut granița în Ucraina, prin regiunea Cernihiv.

Comisarul ucrainean pentru drepturile omului, Dmitro Lubineţ, a transmis şi el că ambele părţi şi-au respectat obligaţiile asumate şi că "este important să păstrăm acest mecanism de interacţiune pentru a putea ajuta în continuare oamenii şi pentru a salva vieţi".

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova apreciază pozitiv modul în care s-au desfăşurat operaţiunile legate de armistiţiul de la Oleşki.