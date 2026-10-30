Europa, lăsată pe dinafară la negocierile de pace. Ironiile ruşilor: "Dacă își cumpără bilete de avion"

Europenii nu vor participa oficial la negocierile trilaterale dintre Rusia, SUA și Ucraina, de la Abu Dhabi, luna viitoare, dar ar putea fi prezenți în oraș și ar putea avea consultări separate cu americanii și ucrainenii, a declarat azi Iuri Ușakov, consilierul de politică externă al lui Vladimir Putin.

Europenii nu vor participa direct la noua serie de negocieri dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA, dar ar putea fi prezenți la Abu Dhabi luna viitoare, a spus consilierul lui Vladimir Putin, citat de Reuters.

Ironiile ruşilor: Europenii pot veni la Abu Dhabi și să se învârtă pe acolo

Într-un interviu separat acordat publicației ruse Kommersant, Ușakov susține ironic că europenii "au început să se agite" și că între ei ar fi apărut divergențe privind războiul din Ucraina.

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"Dacă europenii își cumpără bilete de avion, vin la Abu Dhabi și se învârt pe acolo, atunci, din când în când, ucrainenii sau chiar americanii le vor transmite, poate, unele informații, se vor consulta cu ei, poate vor ține cont de anumite puncte de vedere", a declarat Ușakov.

Întrebat dacă are sentimentul că războiul cu Ucraina s-ar putea încheia în viitorul apropiat, oficialul Kremlinului a răspuns: "Toată lumea își dorește asta, dar nu este prima dată când apare o asemenea impresie".

"Doar că acum, după părerea mea, europenii au început să se agite într-un fel. Și asta spune multe, pentru că, până la urmă, din cauza sprijinului lor, a sprijinului lor nebunesc, toate acestea continuă. Acum există o anumită tensiune în rândul lor. Cel puțin unii au început, cu siguranță, să aibă o altă opinie, se contrazic între ei, dar, în orice caz, ceva începe să se miște... Iar atitudinea americanilor spune și ea ceva. Este atitudinea pe care am susținut-o și noi data trecută, când am discutat cu ei la Sankt Petersburg despre faptul că a venit momentul să reluăm negocierile", a adăugat el, referindu-se la întâlnirea din 21 octombrie, de la Sankt Petersburg, dintre Vladimir Putin și emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff.

Totuși, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a subliniat, tot azi, că va fi nevoie și de participarea europenilor într-un anumit stadiu al negocierilor de pace. Însă, în prezent, nu există discuții detaliate despre o astfel de participare, a completat el.

Potrivit acestuia, Putin este dispus să discute cu orice lider european despre Ucraina, inclusiv cu președintele francez Emmanuel Macron și cu cancelarul german Friedrich Merz. "Va răspunde la telefon" și "este deschis dialogului cu toată lumea pentru a găsi o cale pașnică spre soluționarea problemei ucrainene", a continuat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

FT: SUA și Ucraina ar fi convenit ca Franța, Germania și Marea Britanie să acționeze ca negociatori în numele Europei

Peskov a reacționat astfel după ce Financial Times a dezvăluit azi, citând diplomați europeni, că SUA și Ucraina ar fi convenit ca Franța, Germania și Marea Britanie să acționeze ca negociatori în numele Europei la viitoarele discuții de pace. Steve Witkoff și Jared Kushner ar fi convenit cu Kievul , în septembrie, asupra acestui format.

Cu toate acestea, potrivit FT, există încă dezacorduri între statele europene. Țările mai mici se tem că vor fi excluse din proces.

"Dacă, să zicem, rațiunea va prevala în Europa, numărul celor interesați să desfășoare discuții va crește. Dacă nu, atunci nu va fi așa. În orice caz, aceasta nu privește procesul de negocieri tripartite", a subliniat el, referindu-se la viitoarele discuții de la Abu Dhabi și confirmând astfel că acolo Rusia exclude participarea la tratative a susținătorilor europeni ai Ucrainei.

Putin i-a avertizat joi pe aceștia din urmă că nu va exista pace în Ucraina atât timp cât nu vor fi luate în considerare interesele Rusiei. El a asigurat că Rusia nu dorește un război cu Europa, dar este pregătită și pentru un astfel de scenariu. "Dacă lucrurile merg atât de departe (până la un război cu Europa), nu vor exista câștigători", a spus președintele rus. "Să nu uite asta!", a avertizat el la o conferinţă de presă după summitul Rusia-Africa.