Ruşii şi ucrainenii poartă negocieri cu SUA la Abu Dhabi. Ucraina ar fi acceptat planul de pace de la Geneva

Secretarul armatei americane, Daniel Driscoll, poartă negocieri directe cu o delegație rusă, în Emiratele Arabe Unite. La discuții este prezentă și o delegație ucraineană, condusă de şeful spionajului militar, Kirilo Budano, dezvăluie Axios. Nu sunt confirmări oficiale dacă este vorba de negocieri directe sau trilatarale.

O delegație ucraineană, condusă de șeful serviciului de informații militare, generalul Kirilo Budanov, se află la Abu Dhabi unde discută atât cu americanii, cât și cu rușii, dezvăluie Axios, care precizează că șefii serviciilor de informații militare din Ucraina și Rusia urmau să se întâlnească la Abu Dhabi pe o altă temă, însă vizita lui Driscoll a schimbat planul inițial.

Daniel Driscoll a sosit luni la Abu Dhabi și a purtat discuții cu oficiali ruși pe tot parcursul zilei de marți. Nu este clar cine face parte din delegaţia Rusiei. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat astăzi că Kremlinul monitorizează știrile din Abu Dhabi, dar nu a făcut alte comentarii. Serviciul de informații militare ucrainean (GUR) a refuzat să comenteze informaţiile pentru presa ucraineană.

Ucraina este de acord cu planul de pace discutat la Geneva "cu unele mici modificări"

Informația apare în contextul în care un oficial american a declarat marţi pentru CBS News că Ucraina este de acord cu planul de pace discutat cu americanii duminică la Geneva, "cu unele mici modificări". SUA și Ucraina au elaborat, la Geneva, un nou plan de pace în 19 puncte. Este, practic, planul de pace al lui Donald Trump, redus de la 28 la 19 puncte, potrivit presei internaţionale.

Nu este clar ce cuprinde noua versiune. Potrivit Financial Times, au fost eliminate sau modificate punctele legate de reducerea armatei Ucrainei, relația cu NATO, amnistia generală pentru crimele de război și cedările teritoriale. Cele mai sensibile prevederi din documentul inițial au fost eliminate și lăsate pentru o discuție directă între Donald Trump și Volodimir Zelenski. Bloomberg a relatat că noua versiune nu include prevederi privind utilizarea activelor rusești înghețate.

Potrivit Axios, cele mai sensibile puncte, precum concesiile teritoriale, urmează să fie discutate direct între Trump și Zelenski. Subiectele ce nu țin strict de Ucraina, cum ar fi NATO, securitatea europeană și relațiile SUA-Rusia, au fost scoase din documentul cadru.

Deşi un oficial american susține că Ucraina "a acceptat acordul de pace", autoritățile ucrainene nu au confirmat oficial, menținând un ton precaut, dar pozitiv. Secretarul pentru Securitate Națională și Apărare, Rustem Umerov, pare totuşi să confirme că Ucraina este aproape să ajungă la un acord de pace. "Apreciem întâlnirile productive și constructive care au avut loc la Geneva între delegațiile ucraineană și americană, precum și eforturile susținute ale președintelui Trump de a pune capăt războiului. Delegațiile noastre au ajuns la o înțelegere comună cu privire la termenii principali ai acordului discutat la Geneva. Acum contăm pe sprijinul partenerilor noștri europeni în demersurile noastre ulterioare. Așteptăm cu nerăbdare să organizăm o vizită a președintelui Ucrainei în SUA cât mai curând posibil, în noiembrie, pentru a pune la punct demersurile finale și a încheia un acord cu președintele Trump", a scris oficialul ucrainean într-o postare pe X.

Poziția Rusiei

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a transmis că Rusia va respinge documentul dacă se abate de la înțelegerile pe care Vladimir Putin consideră că le-a stabilit cu Donald Trump la summitul din august din Alaska. Lavrov a precizat că Rusia "a salutat" planul inițial american, dar că dacă "spiritul și litera a ceea ce s-a discutat la Anchorage" sunt ignorate,"situația se va schimba fundamental".

Ce urmează

Rustem Umerov a declarat că Ucraina dorește ca vizita lui Zelenski în SUA să aibă loc "cât mai curând, în noiembrie", pentru a finaliza acordul cu președintele Trump. Încă nu a fost stabilită o dată exactă iar Donald Trump ar urmă să petreacă în Florida, la Mar-a-Lago, până duminică, Ziua Recunoştinţei.

