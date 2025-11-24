SUA și Ucraina au redactat un nou plan de pace în 19 puncte. Rusia a respins modificările cerute de europeni

SUA și Ucraina au redactat la Geneva un nou plan de pace în 19 puncte, însă cele mai sensibile prevederi din documentul inițial au fost eliminate și lăsate pentru o discuție directă între Donald Trump și Volodimir Zelenski, relatează Financial Times. Au fost eliminate sau modificate punctele legate de reducerea armatei Ucrainei, NATO, amnistia generală pentru crimele de război și cedările teritoriale. Între timp Rusia a respins modificările cerute de Ucraina şi de europeni.

Prim-adjunctul ministrului ucrainean de externe, Sergiy Kyslytsya, a declarat pentru Financial Times că SUA și Ucraina au redactat un nou plan de pace în 19 puncte, după ce Washingtonul a pus presiune pe Kiev să accepte planul în 28 de puncte elaborat de oficiali americani și ruși, considerat a fi vădit pro-rus. Kyslytsya, care a participat la negocierile tensionate de la Geneva în calitate de membru al delegației ucrainene, a declarat că întâlnirea a fost "intensă", dar "productivă", și a dus la un proiect de document complet revizuit, care a lăsat pe toată lumea cu un sentiment pozitiv.

După ore de negocieri dificile, care aproape au eșuat înainte să înceapă, echipa americană și cea ucraineană au ajuns la un consens pe mai multe subiecte, dar au amânat cele mai controversate puncte, inclusiv cedări teritoriale și relațiile NATO-Rusia-SUA, pentru a fi decise de Donald Trump și Volodimir Zelenski.

Ucrainenii "nu aveau mandat" să ia decizii privind teritoriile

Articolul continuă după reclamă

Ucrainenii au precizat că "nu aveau mandat" să ia decizii privind teritoriile, mai ales cele care ar presupune cedări, așa cum sugera planul inițial, întrucât, potrivit constituției Ucrainei, acestea ar necesita un referendum național. Noul plan nu seamănă aproape deloc cu versiunea scursă anterior în presă, care a provocat indignare la Kiev. "Foarte puține lucruri au rămas din versiunea inițială", a declarat el. "Am conturat o bază solidă de convergență și câteva puncte asupra cărora putem face compromisuri. Restul necesită decizii la nivel de conducere".

Copiile planului înmânate liderilor delegațiilor au fost singurele care au părăsit sala

Ambele echipe vor duce acum versiunile de lucru la Washington și Kiev pentru a-și informa președinții. Potrivit lui Kyslytsya, administrația Trump urmează apoi să se adreseze Moscovei pentru a avansa discuțiile. Copiile planului înmânate liderilor delegațiilor americane și ucrainene au fost singurele care au părăsit sala. Toate celelalte versiuni au fost colectate la finalul întâlnirii.

Discuțiile de la Geneva au fost conduse, din partea Ucrainei, de Andriy Yermak și Rustem Umerov, cu sprijinul lui Sergiy Kyslytsya și al unor oficiali din armată și informații. Delegația americană a fost compusă din Marco Rubio, Dan Driscoll, Steve Witkoff și Jared Kushner, a cărui prezență i-a surprins pe ucraineni. Deși discuțiile s-au încheiat într-o notă pozitivă, la început atmosfera a fost "tensionată". Americanii i-au acuzat pe ucraineni că au criticat planul în presa din SUA, stârnind controverse despre originea sa. A fost nevoie de aproape două ore de discuții între Yermak și Rubio pentru a calma spiritele.

SUA au părut dispuse să elimine propunerea privind limitarea armatei ucrainene la 600.000 de soldați. "Au confirmat că numărul privind armata ucraineană din versiunea scursă a planului, indiferent cine a redactat-o, nu mai este pe masă", a spus Kyslytsya.

Zelenski, sfătuit să nu se ducă la Casa Albă

O altă modificare importantă a vizat propunerea inițială de amnistie generală pentru crimele de război. În aceeaşi zi, ucrainenii s-au coordonat cu aliații europeni, inclusiv reprezentanți ai Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei și instituțiilor UE. Este luată în calcul posibilitatea ca Trump să îl invite pe Zelenski la Washington în această săptămână pentru a consolida acordul, dar unii oameni din cercul președintelui ucrainean l-au sfătuit să rămână la Kiev, pentru a evita o nouă confruntare cu Trump, care ar putea anula progresul realizat.

Washingtonul trebuie acum să decidă cum și când va prezenta planul de pace Rusiei. "Depinde de ruși să arate dacă sunt cu adevărat interesați de pace sau vor găsi o mie de scuze", a spus Kyslytsya.

Rusia a respins modificările cerute de Ucraina şi de europeni

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a spus luni, într-o convorbire telefonică, preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan că Rusia consideră o bază bună pentru discuţii prima versiune a planului de pace în 28 de puncte pentru Ucraina prezentată de Statele Unite, Moscova a respins deja contropropunerea europeană.

"Vladimir Putin a semnalat că aceste propuneri, în versiunea pe care a primit-o (săptămâna trecută, n.red.), sunt în conformitate cu discuţiile desfăşurate la summitul ruso-american din Alaska şi, în principiu, ar putea pune bazele unei soluţionări paşnice durabile" a conflictului din Ucraina, se arată într-un comunicat emis de preşedinţia rusă.

Acest comunicat reprezintă o primă poziţie oficială a Moscovei asupra planului de pace în 28 de puncte propus de SUA, după ce Rusia doar confirmase vinerea trecută că a primit propunerea Washingtonului. Între timp, consilierul pentru politică externă al lui Putin, Iuri Uşakov, a anunţat luni că Rusia respinge modificările cerute de europeni la planul iniţial. "În ce priveşte planurile care circulă acolo, am aflat în dimineaţa aceasta despre planul european, care, la prima vedere, este total neconstructiv, nu ne convine", a declarat presei oficialul rus. Cât despre versiunea iniţială a documentului, Uşakov a spus că "nu toate, dar multe dintre dispoziţiile planului par să fie destul de acceptabile pentru noi", în timp ce altele au nevoie de discuţii mai detaliate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să apelaţi la agenţi imobiliari sau să căutaţi pe cont propriu? Apelez la agenţi imobiliari Caut pe cont propriu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰