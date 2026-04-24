Rușii, tot mai revoltaţi de "noua cortină de fier" a Kremlinului. De ce le taie Putin internetul mobil

Autoritățile ruse intensifică represiunea asupra spațiului cibernetic, restricționând accesul la aplicațiile globale de mesagerie, în timp ce internetul mobil este afectat de perturbări extinse și chiar întreruperi totale. Rușii de rând, care se declară "obosiți" de războiul din Ucraina, sunt nemulțumiți de noile măsuri mai ales din motive de confort, nu neapărat din perspectiva accesului la informație. În același timp, Kremlinul încearcă să izoleze țara de internetul occidental și să dezvolte un așa-numit "internet suveran", scrie BBC. Vladimir Putin a vorbit, joi, pentru prima dată despre restricţiile impuse internetului mobil.

În apropierea Kremlinului, câteva zeci de persoane stau la coadă în fața biroului administrației prezidențiale. Au venit să depună petiții prin care îi cer președintelui Vladimir Putin să pună capăt represiunii asupra internetului. Depunerea de petiții către președinte este legală, dar într-un stat autoritar acest lucru înseamnă să-ți asumi un risc. Oamenii sunt făcuți să simtă asta. De peste drum, agenți de securitate îi filmează pe cei care depun petițiile.

Putin a recunoscut perturbările, descriindu-le ca fiind legate de "activități operative pentru prevenirea atacurilor teroriste" deși spune că le-a cerut oficialilor să asigure "funcționarea neîntreruptă" a serviciilor esențiale de internet, scrie BBC.

Yulia, care deține o firmă de catering, explică modul în care încercările de cenzurare a internetului i-au afectat afacerea.

"Au fost momente recent când site-ul nostru nu era accesibil. Nu puteam genera venituri. Pierdem bani de fiecare dată când internetul este blocat, când sunt blocate [aplicațiile de mesagerie] Telegram și WhatsApp. Afacerea mea este în întregime online. Fără acces la internet, în această formă, nu va mai exista", spune ea.

Restricţiile asupra canalelor de comunicare, în interestul "siguranţei publice"

Oficialii ruși insistă că restricțiile asupra comunicațiilor sunt în interesul siguranței publice. Ei susțin că întreruperile internetului mobil dezorientează dronele de atac ucrainene, deși astfel de atacuri au continuat chiar și în zonele unde internetul a fost oprit.

Autoritățile acuză aplicațiile globale de mesagerie că ignoră legile ruse privind datele. Accesul la WhatsApp și Telegram a fost puternic restricționat. Între timp, autoritățile de reglementare vizează VPN-urile, rețele private virtuale folosite pentru a ocoli restricțiile.

Planul Kremlinului pentru un "internet suveran"

Ca parte a planului pentru un "internet suveran", guvernul promovează o aplicație de mesagerie susținută de stat, numită MAX.

"Mulți oameni cred că acest messenger este creat special de guvern pentru a ne verifica mesajele", spune fostul parlamentar Boris Nadejdin, care a încercat cândva să candideze împotriva lui Putin la alegerile prezidențiale.

"Cortina de Fier" digitală a Rusiei

Mai mult, în multe regiuni din Rusia, singurele site-uri și servicii care se deschid pe telefonul mobil sunt cele aprobate de guvern. Pare că se construiește o "Cortină de Fier" digitală.

"Ideea este de a separa Rusia de lumea exterioară. […] Rusia a fost mereu izolată, în special de Occident, care era considerat sursa unor idei 'rele, revoluționare, liberale'. A fost mereu așa", spune Andrei Kolesnikov, de la publicația de opoziție Novaya Gazeta, din cauza convingerii că "această lume este otrăvitoare pentru mințile rușilor".

Totuși, rușii au îmbrățișat era digitală și internetul într-o asemenea măsură încât restricțiile și perturbările cibernetice au venit ca un șoc.

"Nu ține atât de mult de libertatea de exprimare, cât de obișnuință. […] Oamenii s-au obișnuit să plătească lucruri și să comande taxiuri cu telefonul. Stau în autobuz și trimit mesaje prietenilor. Sunt foarte puțini cei care nu folosesc internetul mobil pentru muncă, servicii publice sau pentru a ține legătura cu familia. De aceea există o reacție atât de furioasă. Toată lumea este afectată", explică activista Iulia Grekova.

BBC a vorbit cu Yulia Grekova în orașul Vladimir, la 190 km de Moscova. Ea a încercat recent să organizeze un miting împotriva restricțiilor pe internet.

"Am depus cerere la autoritățile locale și am propus mai multe variante de locații. Ni s-a spus că nu este posibil, deoarece în ziua respectivă se vor face lucrări de curățenie stradală în toate cele 11 locuri propuse. […] Primăria a oferit o locație și o oră alternative. Dar ulterior au spus că nici acest lucru nu mai este posibil, din cauza pericolului unui atac cu drone [ucrainene]" a mai spus Yulia Grekova.

Ulterior, Iulia a fost vizitată de poliție și avertizată să nu protesteze: "Au venit la locul meu de muncă. O mașină de poliție și trei persoane. M-au filmat semnând avertismentul oficial de la procuror. M-am simțit ca un fel de terorist".

Aplicații similare pentru proteste publice au fost respinse în zeci de orașe din Rusia. În regiunea Moscovei, autoritățile locale au invocat pandemia de coronavirus. Oficialii din Penza au spus că un miting nu poate avea loc din cauza unui curs de role programat în locația solicitată.

"Se simte ca și cum am merge înapoi. [...] Alunecăm înapoi în trecut", spune Iulia Grekova,

Este represiunea internetului în Rusia un drum spre trecut?

"Nu, nu este. […] În situația actuală, considerentele de securitate impun necesitatea unor astfel de măsuri. Ele sunt luate, iar majoritatea cetățenilor noștri înțeleg nevoia lor. Este clar că restricțiile de internet creează disconfort pentru mulți oameni. Dar aceasta este perioada în care ne aflăm. Odată ce nevoia acestor măsuri va dispărea, serviciile vor fi complet restabilite și vor reveni la normal", a declarat purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, pentru BBC la Moscova.

Însă restricțiile și represiunea încep să pară noua normalitate.

"Nu cred că acest regim este pregătit să se întoarcă. […] Ei pot merge doar înainte, în sensul unor represiuni tot mai mari. Ceea ce este periculos pentru autorități este acumularea nemulțumirii și aceasta ar putea avea consecințe în viitor. Nu știm sub ce formă. Dar este evident că iritarea și nemulțumirea se acumulează", conchide jurnalistul Andrei Kolesnikov.

Recent, bloggerița rusă Victoria Bonya a publicat pe Instagram un "mesaj către președintele Rusiei". Ea a criticat restricțiile asupra internetului și alte controverse din țară. Videoclipul a devenit viral, cu zeci de milioane de vizualizări. În monologul său, Victoria Bonya nu l-a acuzat direct pe Putin. Dar, adresându-i-se, a declarat: "Există un zid uriaș, gros, între dumneavoastră și noi, oamenii obișnuiți".

Liderul de la Kremlin a spus că nu poate "să nu acorde atenție" problemelor cu care se confruntă rușii din cauza perturbărilor internetului. El le-a cerut forțelor de ordine să dea dovadă de "ingeniozitate și profesionalism" și să "țină cont de interesele vitale ale cetățenilor".

Aceasta nu a fost o schimbare de poziție din partea lui Putin. Nu a existat niciun indiciu că restricțiile vor fi ridicate. Sondajele recente din Rusia sugerează că nivelul său de popularitate a scăzut la cel mai redus nivel de la invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022.

Ruşii, "obosiţi" de războiul din Ucraina şi îngrijoraţi de situaţia economică

Nu doar restricțiile internetului alimentează nemulțumirea publică. Rușii sunt îngrijorați de economie, iar oboseala față de războiul din Ucraina este în creștere.

"Oamenii încep să înțeleagă că există o legătură directă între problemele lor de zi cu zi, precum sistemul de sănătate, prețurile alimentelor, problemele cu internetul - și politica lui Vladimir Putin. Iar aceasta este o situație nouă în Rusia", a declarat Boris Nadejdin pentru BBC.

După ce și-a depus petiția la administrația prezidențială, Iulia s-a întors la muncă, unde coace pâine pentru firma sa de catering. A luat atitudine, dar nu este deloc sigură că acest lucru va face vreo diferență. Se gândește deja cum să se adapteze restricțiilor online. Rușii, spune ea, au multă experiență în adaptarea la schimbări majore.

"Viitorul nici măcar nu mai este adus în discuție în conversațiile de zi cu zi cu prietenii și rudele. Este mai degrabă: ce facem peste trei zile, peste o săptămână, peste o lună? Nimic mai mult de o lună", a încheiat Yulia, întrebată cum vede evoluţia situaţiei din Rusia.

Ce spune Putin despre restricţiile impuse internetului mobil

"Desigur, dacă ele (întreruperile) au legătură cu activitatea operativă pentru prevenirea atacurilor teroriste, şi ştim că, din păcate, uneori unele ne scapă, garantarea securităţii oamenilor va fi întotdeauna o prioritate", a afirmat şeful statului rus în timpul unei şedinţe guvernamentale transmise în direct la televizor.

Într-una din rarele sale declaraţii pe această temă, preşedintele Vladimir Putin a recunoscut existenţa "unor probleme" în funcţionarea internetului în oraşe precum Moscova sau Sankt Petersburg şi a cerut dezvoltarea unui "mecanism care să garanteze funcţionarea neîntreruptă a serviciilor vitale".

Liderul de la Kremlin se referea în special la sistemele de plată, programările la medic şi accesul la Gosuslugi, sistemul digital de servicii publice.

Preşedintele Vladimir Putin a subliniat că, "dacă se informează publicul în avans, acest lucru poate prejudicia activitatea operaţională" a poliţiei, deoarece - a susţinut el - "infractorii de asemenea aud şi văd totul".

"Dacă ei primesc orice tip de informaţii, îşi modifică comportamentul şi planurile", a insistat el.

Cu toate acestea, a considerat că "trebuie să se informeze oamenii despre ceea ce se întâmplă după ce activitatea a fost finalizată" şi, în acest sens, a făcut apel la forţele de securitate să dea dovadă de "imaginaţie" în găsirea unui echilibru corect în relaţia cu autorităţile civile.

