Russell Brand, condamnat la 10 ani şi 6 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală

Actorul britanic Russell Brand a fost condamnat, luni, la 10 ani și șase luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală. El a fost găsit vinovat, la Southwark Crown Court din Londra, la un cap de acuzare pentru viol și trei capete de acuzare pentru agresiune sexuală. A fost achitat însă pentru alte două acuzații de viol și pentru o acuzație de tentativă de agresiune sexuală. Potrivit Consiliului pentru Stabilirea Pedepselor (Sentencing Council), citat de BBC , Brand ar urma să execute două treimi din pedeapsă în închisoare.

Russell Brand în timp ce era interogat de autorităţi. 6 noiembrie 2026 - ProfiMedia

Consiliul precizează că persoanele condamnate la cel puțin patru ani de închisoare pentru anumite infracțiuni grave comise cu violență sau de natură sexuală vor fi eliberate după executarea a două treimi din pedeapsă.

Russell Brand nu va avea posibilitatea de a fi eliberat anticipat

După eliberare, acesta ar urma să execute restul pedepsei în regim de supraveghere și va trebui să respecte anumite reguli, precum purtarea unei brățări electronice.

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Pedeapsa sa nu va fi inclusă în noul program de eliberare anticipată. Persoanele condamnate pentru infracțiuni sexuale, precum și cele condamnate pentru omor, sunt excluse din acest program.

Pentru ce fapte a fost condamnat actorul britanic

El a primit o pedeapsă de nouă ani de închisoare pentru o infracțiune de viol. Această pedeapsă va fi executată consecutiv față de alte trei pedepse:

Nouă luni de închisoare pentru al treilea capăt de acuzare: agresarea sexuală a unei femei, pe care a apucat-o de sâni într-un bar din Londra, în 2004;

18 luni de închisoare pentru al cincilea capăt de acuzare: agresarea sexuală a unei femei în studiourile postului Choice FM din Londra, în 2004 sau 2005, când i-a prins fața și a sărutat-o, înainte de a-i atinge zonele intime fără consimțământ;

Opt luni de închisoare pentru al șaptelea capăt de acuzare: agresiune sexuală comisă în 2009, în timp ce lucra la un proiect pentru Channel 4, când și-a sprijinit capul în zona inghinală a unei femei cu care colabora, fără consimțământul acesteia.

Cele trei pedepse pentru agresiune sexuală vor fi executate concomitent, însă consecutiv față de pedeapsa pentru viol.