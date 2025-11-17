Premierul polonez Donald Tusk a catalogat drept un act de sabotaj "fără precedent" explozia care, duminică, a distrus o secțiune a liniei ferate dintre Varșovia și Lublin, transmit Reuters și dpa.

"Din păcate, cele mai sumbre presupuneri s‑au confirmat. Pe ruta Varșovia-Lublin (satul Mika) a avut loc un act de sabotaj. Explozia unui dispozitiv exploziv a distrus calea ferată. La fața locului intervin serviciile și procuratura. Pe aceeași rută, mai aproape de Lublin, a fost constatat un alt tip de avarie", a scris Donald Tusk pe platforma X.

Tusk: "Explozia e un act de sabotaj împotriva siguranţei statului polonez"

"Explozia de pe calea ferată de pe ruta Varșovia-Lublin este un act de sabotaj fără precedent, îndreptat împotriva siguranței statului polonez și a cetățenilor săi. Ancheta este în desfășurare. Ca și în cazurile anterioare, îi vom prinde pe făptași, indiferent cine i‑a plătit", a scris premierul.

Articolul continuă după reclamă

"Agenția de Securitate Internă lucrează în cooperare cu poliția, procurorii și serviciile feroviare la locul unui sabotaj pe linia de cale ferată Varșovia-Lublin. Cele mai recente constatări ale acțiunilor întreprinse au fost prezentate prim-ministrului.", a adăugat Donald Tusk pe X.

Centrul de control al traficului feroviar a suspendat temporar circulaţia pe respectiva secţiune. Niciun pasager sau membru al personalului feroviar nu a fost rănit, a precizat agenţia poloneză de presă PAP.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Al doilea incident

Potrivit site-ului Onet.pl, pe lângă incidentul de lângă satul Mika, a avut loc un al doilea act, tot posibil sabotaj în apropiere de Puławy, în estul Poloniei, unde rețeaua de tracțiune electrică (cea care alimentează trenurile electrice) a fost avariată.

Nu este clar dacă aceasta a fost ruptă accidental sau tăiată intenţionat. În urma incidentului, un tren cu 475 de pasageri a fost forțat să se oprească brusc, iar un geam s-a spart. Nimeni nu a fost rănit.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu taxarea mâncării nesănătoase? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰