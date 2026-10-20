Protestatari, lipiți de asfalt în fața uzinei Rheinmetall în Berlin. 90 de polițiști au încercat să-i evacueze

Poliţia din Berlin a anunţat marţi că 9 manifestanţi s-au lipit de asfalt cu o substanţă adezivă, în faţa unei uzine a contractorului din domeniul apărării Rheinmetall din Berlin, potrivit Agerpres.

Agenţi de poliţie au fost chemaţi la uzina din cartierul Wedding din Berlin în jurul orei locale 05:30 (03:30 GMT) şi, de atunci, încearcă să evacueze grupul, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei.

Până la 90 de agenţi de poliţie au fost desfăşuraţi la faţa locului pentru a se ocupa de 11 protestatari în total, a indicat aceasta.

Uzina Rheinmetall, ţinta unor proteste

"În prezent, 90 de polițiști intervin pe strada Scheringstrasse, în cartierul Wedding din Berlin. Cu puțin înainte de ora 5:30 dimineața, 11 persoane au ieșit în stradă, iar unele dintre ele s-au lipit de asfalt. Polițiștii sunt la fața locului și încearcă să le desprindă de pe șosea. Din cauza intervenției, strada Scheringstrasse este momentan închisă circulației", anunţă poliţia din Berlin într-o postare pe X.

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Rheinmetall, cel mai mare producător de armament din Germania, a început producţia la amplasamentul Wedding la începutul acestui an. De atunci, uzina a fost în mod repetat ţinta unor proteste, la care au participat, printre alţii, activista pentru climă şi justiţie socială Greta Thunberg, aminteşte dpa.