Oraşul luminilor e şi mai strălucitor. La Paris au fost aprinse instalaţiile pentru Crăciun. Pe celebrul bulevard Champs Elysee a fost o seară magică. Două milioane de beculeţe îmbracă cele mai importante artere din capitala Franţei. Spectacolul de lumini este orchestrat de directorul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris de anul trecut.

Sute de mii de oameni au ieşit în stradă să vadă spectacolul de lumini. Bulevardul a început să strălucească din Place de la Concorde până la Arcul de Triumf. Actriţa Léa Seydoux a făcut onorurile interpretând live o celebră melodie a lui Joe Dassin.

Luminile alternează din roşu în verde şi din galben în albastru pe acordurile muzicale ale lui Victor Le Masne. Specialistul francez al muzicii electronice este cel care a realizat imnul oficial al Jocurilor Olimpice de anul trecut.

"Ne plac luminile, ne place spectacolul, ne place prezentarea. Și acum așteptăm doar să putem merge pe stradă cu toate luminile aprinse", spun turiştii.

Articolul continuă după reclamă

"E atât de frumos, e magic, te face să visezi, ca în fiecare an. E întotdeauna o plăcere să vezi Parisul luminat așa. Și sunt ca un copil mic, privesc luminile și visez și eu", spune Melek Zarbout, rezident la Paris.

"În fiecare an, Champs-Élysées lansează iluminarea Parisului cu o ceremonie minunată. Dar anul acesta, în fața a 200.000 de oameni, a fost unic, altfel decât de obicei. Am schimbat tehnologia, am avut valuri de lumină, ritmuri de lumină, bucurie pură!", spune Marc-Antoine Jamet, președintele comitetului Champs-Elysées.

Dar au existat şi voci care, deşi au apreciat splendoarea luminoasă, au considerat-o risipă financiară.

"Suntem din Spania și suntem foarte surprinși pentru că nu știam că (n.r. - luminile) se aprindeau astăzi. Și cred că, în calitate de turiști, am putea fi foarte recunoscători pentru acest efort. Dar cred, de asemenea, că trebuie să fie foarte scump și poate o parte din acești bani ar putea fi cheltuiți pe probleme ecologice sau de altă natură. Sau pe probleme sociale care sunt în lume în zilele noastre", spune Lorea Valentine, turistă din Spania.

Cascada de lumină colorată care a inundat Parisul a fost completată de un recital Charlotte Cardin.

Jocul de lumini care îmbracă 400 de brazi de pe cel mai cunoscut bulevard din lume poate fi admirat zilnic, începând cu ora 17, până la miezul nopţii. În noaptea de Crăciun şi în cea de Anul Nou, showul luminos se va desfăşura până dimineaţă. Spectacolul de sunet și lumină de la Paris e compus din peste două milioane de lumini LED şi 52 de kilometri de ghirlande.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu taxarea mâncării nesănătoase? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰