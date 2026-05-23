Linia de înaltă tensiune care leagă România de R.Moldova şi Ucraina a căzut din cauza vremii

Linia de 400 kV care leagă România de Republica Moldova şi Ucraina a căzut noaptea trecută ca urmare a condiţiilor meteo nefavorabile. Locuitorii din Republica Moldova primesc curent electric în continuare, dar autorităţile le-au recomandat să nu risipeacă energia în orele de vârf. România ar urma să trimită energie în regim insularizat, prin liniiile de 110 kV, transmite sâmbătă Radio Chişinău, citat de Agerpres.

de Redactia Observator

la 23.05.2026 , 15:30
În urma ploilor abundente şi a descărcărilor electrice intense, au fost înregistrate deconectări ale liniilor electrice aeriene de interconexiune de 400 kV Vulcăneşti - Isaccea şi Vulcăneşti - MGRES.

Întreg personalul operativ al Moldelectrica este mobilizat la capacitate maximă pentru reconectarea liniei

În această etapă, specialiştii societăţii Moldelectrica au identificat caracterul defecţiunii pe linia electrică Vulcăneşti - MGRES, iar echipele operative intervin în regim continuu pentru lichidarea avariei şi restabilirea funcţionării acesteia în cel mai scurt timp posibil. În paralel, se efectuează verificările tehnice necesare şi pe celelalte elemente ale reţelei afectate de condiţiile atmosferice extreme, a transmis societatea.

"Reiterăm faptul că, în pofida incidentelor produse în reţeaua de transport, consumatorii finali nu au fost deconectaţi de la energia electrică. Sistemul Electroenergetic Naţional funcţionează în continuare în regim controlat şi stabil, datorită manevrelor operative realizate prompt de către dispecerii şi echipele tehnice ale întreprinderii", precizează Moldelectrica.

În prezent, întreg personalul operativ al Moldelectrica este mobilizat la capacitate maximă pentru reconectarea şi sincronizarea în condiţii de siguranţă a liniei electrice de 400 kV, precum şi pentru menţinerea fiabilităţii sistemului electroenergetic de transport.

Totodată, în contextul suprasolicitărilor ce pot apărea în asemenea situaţii, adresăm consumatorilor rugămintea de a utiliza energia electrică în mod raţional şi responsabil, evitând pe cât posibil consumul excesive la orele de vârf, pentru a reduce riscul apariţiei unor perturbări suplimentare în reţea, a mai transmis Moldelectrica.

Responsabili din sistemul energetic românesc au declarat că, pe lângă situaţia din R. Moldova, există o problemă şi în sudul Ucrainei, în zona Odesa, ca urmare a incidentului, din cauza suprasarcinii pe linii, transmite Radio Chişinău. 

romania electricitate curent republica moldova ucraina
