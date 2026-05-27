Video Președintele din Belarus, îngrozit de perspectiva unirii Republicii Moldova cu România
Alexander Lukașenko, cel mai vechi dictator din Europa şi care se află la putere din 1994, s-a declarat îngrozit de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România.
Preşedintele Belarus a făcut această mărturisire în timpul unei discuţii cu fostul preşedinte pro-rus al Republicii Moldova, Igor Dodon, aflat în vizită în Minsk.
Într-un material video prezentat de presa de stat din Belarus, Lukasenko a susţinut că Republica Moldova trebuie să rămână suverană şi independentă şi i-a cerut lui Dodon şi adepţilor săi să nu permită unirea cu România.
Dacă s-ar întâmpla asta, a continuat dictatorul belarus, Republica Moldova ar urma să fie distrusă.
Alexander Lukașenko nu a ezitat să sugereze că, în cazul în care moldovenii şi românii ar decide să-şi unească forţele, peste Prut nu va mai fi nici linişte, nici pace.
În consecinţă, interesul Chişinăului este să nu se desprindă complet de Moscova, dacă vrea să-i fie bine în continuare.
