Alexander Lukașenko, cel mai vechi dictator din Europa şi care se află la putere din 1994, s-a declarat îngrozit de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România.

Preşedintele Belarus a făcut această mărturisire în timpul unei discuţii cu fostul preşedinte pro-rus al Republicii Moldova, Igor Dodon, aflat în vizită în Minsk.

Într-un material video prezentat de presa de stat din Belarus, Lukasenko a susţinut că Republica Moldova trebuie să rămână suverană şi independentă şi i-a cerut lui Dodon şi adepţilor săi să nu permită unirea cu România.

Dacă s-ar întâmpla asta, a continuat dictatorul belarus, Republica Moldova ar urma să fie distrusă.

Articolul continuă după reclamă

Alexander Lukașenko nu a ezitat să sugereze că, în cazul în care moldovenii şi românii ar decide să-şi unească forţele, peste Prut nu va mai fi nici linişte, nici pace.

În consecinţă, interesul Chişinăului este să nu se desprindă complet de Moscova, dacă vrea să-i fie bine în continuare.

Marius Pancu Like Cred că jurnaliștii se nasc cu un organ intern în plus care le strânge mai abitir stomacul și-i duce la asfixiere dacă nu arată o discrepanță între realitate și discurs sau nu devoalează un neadevăr, o manipulare, o ipocrizie atunci ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰