Video Președintele din Belarus, îngrozit de perspectiva unirii Republicii Moldova cu România

Alexander Lukașenko, cel mai vechi dictator din Europa şi care se află la putere din 1994, s-a declarat îngrozit de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România.

de Marius Pancu

la 27.05.2026 , 08:58
Preşedintele Belarus a făcut această mărturisire în timpul unei discuţii cu fostul preşedinte pro-rus al Republicii Moldova, Igor Dodon, aflat în vizită în Minsk.

Într-un material video prezentat de presa de stat din Belarus, Lukasenko a susţinut că Republica Moldova trebuie să rămână suverană şi independentă şi i-a cerut lui Dodon şi adepţilor săi să nu permită unirea cu România.

Dacă s-ar întâmpla asta, a continuat dictatorul belarus, Republica Moldova ar urma să fie distrusă.

Alexander Lukașenko nu a ezitat să sugereze că, în cazul în care moldovenii şi românii ar decide să-şi unească forţele, peste Prut nu va mai fi nici linişte, nici pace.

În consecinţă, interesul Chişinăului este să nu se desprindă complet de Moscova, dacă vrea să-i fie bine în continuare.

Marius Pancu
