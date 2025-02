Scandalul "subvenţiilor" pentru POLITICO şi alte instituţii media, explicat. Trump şi Musk răspândesc informaţii false

Președintele Donald Trump este acuzat că a răspândit afirmații nefondate conform cărora guvernul american ar fi plătit Politico și alte instituții media pentru a favoriza Partidul Democrat în relatările lor. În realitate, datele oficiale arată că toate agențiile federale combinate au cheltuit 8,2 milioane de dolari în 2024 doar pentru abonamente la serviciul premium Politico Pro, potrivit The New York Times și CNN.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat miercuri că guvernul va anula abonamentele la Politico.

Plățile federale pentru Politico Pro

Conform USAspending.gov, site-ul oficial care monitorizează cheltuielile guvernamentale, instituțiile publice americane au achiziționat abonamente la Politico Pro, un serviciu premium care oferă date legislative și analize politice în timp real. În anul fiscal 2024, suma totală a plăților federale către Politico a depășit 8 milioane de dolari.

Nu este neobișnuit ca angajații guvernamentali să plătească pentru abonamente la publicații de știri premium care le oferă informații esențiale pentru activitatea lor, explică CNN. Politico a recunoscut că agențiile guvernamentale se abonează la serviciul său profesional, așa cum o fac și numeroase companii private.

"Politico are un abonament profesionist foarte scump, cu informații valoroase, pe care multe agenții guvernamentale și angajați federali le consideră necesare și pentru care plătesc", a explicat Isaac Saul, fondatorul Tangle.

Pe platforma sa Truth Social, Donald Trump a susținut că "miliarde de dolari" din fonduri federale au fost direcționate către "presa de știri false", oferind ca exemplu Politico. El a speculat că și The New York Times sau alte instituții media ar fi beneficiat de astfel de plăți.

Afirmațiile lui Trump au fost amplificate pe rețelele sociale, unde utilizatorii au încercat să lege o problemă recentă de salarizare la Politico de desființarea USAID, agenția americană de ajutor extern. Capturi de ecran care păreau să arate plăți guvernamentale către Politico au circulat intens online. În realitate, conform înregistrărilor oficiale, USAID a plătit doar 44.000 de dolari pentru abonamente la serviciul E&E News, care acoperă teme legate de energie și mediu.

CEO-ul companiei care deţine Politico: Nu sunt subvenții. Este capitalism

Directorul executiv al Axel Springer, compania-mamă a Politico, a respins ferm acuzațiile potrivit cărora publicația ar fi primit subvenții de stat. "Politico, de la lansarea sa în urmă cu 18 ani, nu a primit niciun cent din subvenții guvernamentale sau finanțare de la stat", a declarat Mathias Döpfner, CEO-ul Axel Springer, într-un interviu la CNN.

Döpfner, care deține o participație de 22% în gigantul editorial german, a calificat drept "absolut greșite" afirmațiile administrației Trump, potrivit cărora Politico ar fi fost finanțat de USAID. "Oamenii plătesc pentru Politico Pro pentru că au nevoie de acest serviciu. Nu sunt subvenții, este capitalism", a explicat Döpfner.

Politico oferă o mare parte din conținutul său gratuit, dar dispune și de un model de abonament premium – Politico Pro, destinat sectorului privat și oficialilor guvernamentali, oferind date în timp real și analize legislative. Potrivit lui Döpfner, Politico Pro are aproximativ 5.000 de abonați, dintre care aproximativ 6% sunt instituții guvernamentale. Dintre aceștia, doar o mică parte provine de la abonații USAID.

Într-o notă adresată angajaților şi cititorilor, John Harris, redactor-șef al Politico, și Goli Sheikholeslami, CEO-ul publicației, au precizat că instituția nu a beneficiat niciodată de subvenții guvernamentale. Aceștia au subliniat că discuțiile recente din spațiul public au creat "înțelegeri greșite" și au adăugat că "marea majoritate a abonaților Politico Pro provin din sectorul privat".

Plăți similare în timpul administrației Trump

Conform documentelor oficiale, și în timpul administrației Trump, agențiile federale au achiziționat abonamente la Politico. De exemplu, în 2017, Biroul Executiv al Președintelui a plătit 97.720 de dolari pentru un astfel de serviciu.

Scandalul a fost amplificat și de alte figuri publice. Elon Musk, însărcinat de Donald Trump cu reducerea cheltuielilor guvernamentale, a declarat că aceste plăți "nu reprezintă o utilizare eficientă a fondurilor contribuabililor" și a promis că va elimina astfel de cheltuieli.

Musk a reacționat la o postare a unui utilizator care menționa o plată de 517.855 USD efectuată în 2020 de către Food and Drug Administration (FDA) pentru abonamentele Politico Pro. "Această risipă va fi ștearsă", a adăugat el.

De asemenea, Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a anunțat că echipa guvernamentală analizează aceste plăți și intenționează să ia măsuri pentru optimizarea bugetului.

Charlie Stadtlander, purtător de cuvânt al The New York Times, a declarat că singurele fonduri federale primite de companie sunt pentru abonamente, achiziționate atât de administrațiile democrate, cât și de cele republicane, inclusiv în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump. El a precizat că veniturile din abonamentele federale reprezintă mai puțin de 0,1% din veniturile anuale ale The Times.

AP confirmă practica abonamentelor guvernamentale

Și Associated Press (AP), una dintre cele mai mari și mai respectate agenții de presă din lume, a transmis că guvernul federal este de mult timp un client AP, atât în timpul administrațiilor democrate, cât și republicane. "AP își licențiază jurnalismul imparțial, la fel ca mii de instituții de presă și clienți din întreaga lume. Este destul de obișnuit ca guvernele să aibă contracte cu organizații de știri pentru conținutul lor", a declarat AP pentru CNN.

Nu este prima dată când Donald Trump provoacă agitație pe tema abonamentelor media. În 2019, administrația sa a îndemnat agențiile federale să renunțe la abonamentele la The Washington Post și The New York Times. Nu este clar dacă angajații federali au fost forțați să-și încheie abonamentele la acel moment.

USAID susține presa independentă din alte țări

Sediul USAID, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, din Washington a fost închis, iar activităţile acesteia au fost suspendate luni, după ce Elon Musk a anunţat că Donald Trump a acceptat să desfiinţeze agenţia. USAID este o agenţie guvernamentală independentă, care a fost fondată în 1963 şi avea aproape 10.000 de angajaţi şi un buget de 50 de miliarde de dolari în 2023. Tot luni secretarul de stat Marco Rubio a anunţat că a fost desemnat să conducă temporar agenţia.

Decizia administrației Trump de a suspenda temporar finanțarea USAID a avut un impact semnificativ asupra organizațiilor media independente din Europa Centrală și de Est, care depindeau de aceste fonduri pentru a contracara propaganda și a sprijini instituțiile democratice, explică Financial Times. USAID joacă un rol crucial în sprijinirea instituțiilor media independente la nivel global, contribuind la promovarea valorilor democratice și la asigurarea accesului publicului la informații corecte și imparțiale.

USAID nu finanțează instituții media din Statele Unite, ci își concentrează eforturile pe susținerea presei independente în alte țări, unde mass-media se confruntă cu provocări semnificative legate de libertatea de exprimare și sustenabilitatea financiară. Sprijină diverse instituții media la nivel global, în special în țările în curs de dezvoltare și în regiunile unde libertatea presei este sub presiune. Scopul principal al USAID în finanțarea media este de a promova independența editorială, profesionalismul jurnalistic și accesul publicului la informații corecte și echilibrate.

De exemplu, în Republica Moldova, USAID a implementat proiecte menite să consolideze sectorul media. Conform unui raport al USAID, programul MEDIA-M urmărește să extindă accesul cetățenilor la o varietate de perspective și să dezvolte un sector media independent și profesionist.

În Republica Kârgâză, USAID a derulat inițiativa Media-K, un proiect de trei ani destinat să întărească profesionalismul și independența mass-mediei, asigurând astfel accesul cetățenilor la informații diverse și echilibrate. În Georgia, USAID a lansat un program media de cinci ani, în valoare de 10 milioane de dolari, cu scopul de a întări sectorul media pentru a furniza informații independente și bazate pe fapte, contribuind la construirea unei societăți mai juste și democratice.

Ucraina îl acuză pe Elon Musk de dezinformare privind USAID și Zelenski

Centrul ucrainean de combatere a dezinformării a denunțat drept false afirmațiile publicate de Elon Musk pe X, potrivit cărora USAID ar fi cheltuit bani ai contribuabililor americani pentru a-i crește popularitatea președintelui Volodimir Zelenski în SUA, prin organizarea unor vizite ale celebrităților în Ucraina,

"Musk răspândește un videoclip mincinos pe X, în care se afirmă că USAID a finanțat călătoriile unor celebrități în Ucraina pentru a spori popularitatea lui Zelenski", a scris pe Telegram Andri Kovalenko, șeful Centrului de combatere a dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei.

Oficialul ucrainean a precizat că vedetele menționate în videoclip au negat că ar fi primit bani de la USAID.

