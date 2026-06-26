Devastare totală în Venezuela, după cutremure: imagini aeriene. Cursă contracronometru a salvatorilor

Imagini aeriene surprind dezastrul lăsat în urmă în Venezuela de cutremurele care au lovit ţara miercuri după-amiază, la ora 18:00, când majoritatea oamenilor erau acasă, fiind sărbătoare naţională. Cel puțin 235 de persoane au murit și alte câteva mii au fost rănite de cele mai puternice seisme din ultimul secol, produse la un interval de 39 de secunde. Dezastrul a lovit o țară deja slăbită de ani de criză economică, în care o mare parte a infrastructurii este precară. Eforturile de salvare sunt îngreunate de replicile care au zguduit capitala și zonele de coastă din jur.

Experţii vorbesc despre un dezastru de proporţii istorice în Venezuela. Seismul a ucis cel puţin 235 de persoane, a făcut mii de răniţi, un bilanţ deocamdată provizoriu, a avariat sute de clădiri și a lăsat mii de oameni fără adăpost.

Multe persoane sunt date dispărute sau prinse sub dărâmături, iar cei afectaţi nu au unde să meargă după ce casele lor au fost puse la pământ. În tot acest haos, salvatorii încearcă să ajungă la supraviețuitori înainte ca "fereastra de aur" să se închidă.

Scenele filmate din aer în La Guaira, unul dintre cele mai afectate orașe, sunt de-a dreptul sfâșietoare. Imaginile arată distrugeri masive în orașul-port de pe coasta Mării Caraibilor, foarte aproape de capitala Caracas. Este unul dintre principalele porturi ale țării și are un rol important pentru transporturi și comerț.

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Populaţia este supărată că guvernul a intervenit lent după catastrofă. În ultimele ore, SUA au ridicat temporar unele sancțiuni împotriva Venezuelei pentru a permite ţării, aflată într-o criză politică și financiară profundă, să primească ajutoare după tragedie. Va fi un test definitoriu pentru președinta interimară a țării, Delcy Rodriguez, care a ajuns la putere cu sprijinul SUA după capturarea fostului președinte Nicolas Maduro, explică CNN.

În acest context, armata americană a ajuns în Venezuela pentru operațiunile de salvare, asta după ce, la începutul acestui an, forțele speciale americane au desfășurat un raid pentru capturarea președintelui Maduro. De asemenea, echipe de intervenție din întreaga lume mobilizează ajutoare, iar promisiunile de sprijin extern se înmulțesc.