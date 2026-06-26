Numărul morţilor în urma cutremurelor care au lovit Venezuela, miercuri, a crescut la aproximativ 235, a declarat ministrul Sănătăţii, Carlos Alvarado, la televiziunea de stat, joi seară. El a adăugat că peste 4.300 de persoane au fost rănite, relatează CNN.

Bilanțul cutremurelor din Venezuela a crescut la 235 de morți și peste 4.300 de răniți - Profimedia

"Astăzi, la ora 19:00, am asistat deja peste 4.300 de răniţi, unii minor, majoritatea minor, dar există şi cazuri moderate şi grave. Mulţi dintre ei au necesitat intervenţii chirurgicale şi, din păcate, am primit în jur de 235 de pacienţi care au ajuns fără semne vitale sau care au murit la sosirea la unităţile noastre sanitare", a spus el.

Comandamentul de Sud al Statelor Unite (SouthCom) care supraveghează activităţile militare ale SUA în America Latină şi Caraibe, a declarat că va creşte numărul forţelor americane alocate în regiune pentru a sprijini operaţiunile de ajutorare în urma cutremurelor din Venezuela, potrivit unui comunicat postat joi pe X.

SouthCom a direcţionat ”forţe semnificative către aceste eforturi, inclusiv nava de transport amfibie USS Fort Lauderdale (LPD 28) şi nava de luptă litorală USS Billings (LCS 15)”, se arată în declaraţie.

Articolul continuă după reclamă

”Avioanele de transport C-17 Globemaster şi C-130 Hercules vor sprijini, de asemenea, platforme de recunoaştere şi aeronave cu aripi rotative.”

SUA desfăşoară, de asemenea, echipe de salvare de elită, resurse medicale şi asistenţă umanitară în Venezuela. Departamentul de Stat a anunţat anterior că SUA va oferi ajutor de 150 de milioane de dolari.

Cele două cutremure, cu magnitudinea de 7,2 şi 7,5, au avut loc miercuri la ora 18:04 (joi 01:04 ora României).

Conform datelor Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), cutremurul de 7,5 este cel mai puternic care a lovit Venezuela din 1900 încoace, o ţară cu aproape 30 de milioane de locuitori, a cărei economie se află în criză de ani de zile.

Prima mişcare seismică s-a produs miercuri la o adâncime de 21,9 km, la aproximativ 200 km vest de Caracas. Aceasta a fost urmată de o a doua mişcare seismică la o adâncime de 10 km, înregistrată 39 de secunde mai târziu la 45 km distanţă, apoi de circa douăzeci de replici, potrivit USGS.

Mulţi oameni sunt dispăruţi sau sunt încă prinşi sub moloz, în timp ce eforturile de salvare continuă. Mulţi rezidenţi nu au unde să meargă după ce casele lor s-au dărâmat, în oraşul-port La Guaira, capitala Caracas şi zonele învecinate.