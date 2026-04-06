Punctul culminant al misiunii Artemis 2. Astronauţii vor zbura astăzi în jurul Lunii

Luni, cei patru astronauţi ai misiunii Artemis 2 vor fi primii oameni care vor zbura în jurul Lunii după 1972. În plus, va fi un zbor realizat pentru prima dată în istorie de o femeie şi de un astronaut de culoare.

La mai mult de patru zile după plecarea lor din Florida, cei trei astronauţi ai NASA, Christina Koch, Victor Glover şi Reid Wiseman, împreună cu colegul lor canadian Jeremy Hansen, vor ajunge în apropierea satelitului.

Luni dimineaţă va începe ultima etapă a călătoriei, intrând în "sfera de influenţă" a Lunii, unde atracţia gravitaţională a acestui corp ceresc o depăşeşte pe cea a Pământului. Ei nu vor ateriza pe Lună, dar acest lucru nu va fi cu nimic mai puţin istoric, deoarece toate misiunile Apollo (1968-1972) au transportat exclusiv bărbaţi albi americani, în general foşti militari.

În întreaga istorie a explorării spaţiale, niciun rus sau chinez nu s-a aventurat la mai mult de 400 km de Pământ, distanţa staţiilor din orbita terestră. Doar sondele s-au întors pentru a observa Luna. Timp de şapte ore, începând cu ora 18:45 GMT, Luna va fi în prim-plan în hubloul capsulei Orion.

Luna le va apărea la fel de mare ca "o minge de baschet ţinută la capătul braţului", a descris pentru AFP Noah Petro, şeful laboratorului de geologie planetară al NASA.

Cei patru membri ai echipajului s-au pregătit timp de peste doi ani, exersând recunoaşterea formaţiunilor geologice şi descrierea lor cu precizie pentru oamenii de ştiinţă de pe Pământ, în special nuanţele maronii sau bej ale solului. Descrierile lor verbale, precum şi notiţele şi fotografiile au fost luate la bord trei aparate foto Nikon ar trebui să ne permită să aflăm mai multe despre geologia şi istoria satelitului nostru natural.

Dar şi să ne captiveze, speră NASA, care va transmite evenimentul în direct pe mai multe platforme, precum Netflix şi YouTube, cu excepţia a 40 de minute în care comunicaţiile vor fi întrerupte, blocate de Lună. "A asculta acest echipaj descriind suprafaţa lunară vă va da fiori", a promis în acest weekend Kelsey Young, responsabilul ştiinţific al misiunii, în cadrul unei conferinţe de presă.

Chiar dacă astronauţii din programul Apollo au făcut-o înaintea lor, acum mai bine de 50 de ani, majoritatea dintre noi "nu eram născuţi, aşa că va fi cu adevărat o premieră pentru noi", subliniază Derek Buzasi, profesor de astronomie şi astrofizică la Universitatea din Chicago, pentru AFP.

Astronauţii misiunii Artemis vor depăşi, de asemenea, recordul misiunii Apollo 13, devenind oamenii care s-au îndepărtat cel mai mult de planeta albastră, aventurându-se la peste 406.000 km. Ei vor zbura în spatele Lunii şi vor descoperi faţa ascunsă a acesteia, cea care nu este niciodată vizibilă de pe Pământ.

Probabil vor vedea "regiuni ale acestei feţe ascunse pe care niciunul dintre astronauţii programului Apollo nu a putut să le observe", explică pentru AFP Jacob Bleacher, şeful explorării ştiinţifice la NASA, extrem de entuziasmat de această idee.

Echipajul a zărit deja bazinul Orientale, un crater gigantic supranumit "Marele Canion al Lunii", care până acum fusese văzut în întregime doar de sonde. "Este exact ca la antrenament, dar în trei dimensiuni şi este pur şi simplu incredibil", a exclamat Jeremy Hansen.

Zborul lor lunar le va permite, de asemenea, să asiste la o eclipsă solară şi la răsăritul şi apusul Pământului în spatele Lunii. Un moment care aminteşte de celebra fotografie "răsăritul Pământului", care ne-a schimbat viziunea asupra lumii în 1968, în timpul misiunii Apollo 8.

"În mijlocul acestui vid" pe care îl reprezintă universul, planeta noastră constituie "o oază, acest loc magnific în care putem trăi împreună", a reamintit în acest weekend pilotul misiunii, Victor Glover, într-un mesaj de Paşte.

Dacă această misiune şi următoarea, de anul viitor, se vor desfăşura fără probleme, NASA intenţionează să trimită astronauţi pe Lună în 2028.

