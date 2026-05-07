Unul dintre cei 12 oameni care au pășit pe Lună a ajuns în România. Charles Duke, membru al misiunii Apollo 16, le-a deschis orizontul tinerilor din ţara noastră. Iar dacă până acum visul de a ajunge în spațiu părea scris în stele, de anul viitor el ar putea începe chiar la București. Politehnica va lansa primul program de pregătire pentru un viitor astronaut român. Un pas mic pentru universitate, dar un salt uriaș pentru ambițiile tinerilor români. Mii de aplicații sunt deja pe orbită.

Al zecelea om care a pășit pe Lună și, la momentul zborului, cel mai tânăr astronaut ajuns vreodată pe suprafața ei. La 36 de ani, Charles Duke a scris istorie. Azi are 90, dar când își amintește acel moment, timpul rămâne suspendat undeva între Pământ și stele.

"Îmi amintesc aproape fiecare pas, frumusețea Lunii, aveam munți în stânga, munți în dreapta, am aselenizat într-o vale mare. Cred că cel mai greu lucru a fost antrenamentul să fim în siguranță acolo", a povestit Charles Duke.

Dincolo de misiune, a rămas și o poveste de familie devenită celebră: fotografia soției și a copiilor lăsată pe Lună.

"Am văzut reclama într-un ziar - NASA căuta astronauți. Aplicați aici! Și am zis - asta e pentru mine! Și am aplicat și am fost selectat în 66, a fost începutul programului Apollo. Vă spun tuturor - țineți-vă antenele ridicate pentru că nu știți niciodată unde vă va conduce inspirația pe care o aveți", a spsu astronautul.

Studenții de la Facultatea de Aerospațială au vise la fel de mari. Tinerii au avut ocazia să o întâlnească și pe Nicole Stott, astronaut NASA care a petrecut 104 zile pe Stația Spațială Internațională și prima artistă care a pictat în acuarelă în timp ce era pe orbită.

"Pluteam spre fereastră ca să văd imaginea aceea și a fost pur și simplu incredibil că suntem aici, Doamne ferește, suntem aici și suntem în viață în spațiu. Acesta a fost gândul meu. Apoi am văzut acea imagine extraordinară, strălucitoare, colorată a Pământului pe fereastră", a povestit Nicole Stott.

Universitatea Politehnica anunță, în premieră, că deschide selecția pentru formarea primului astronaut român, în parteneriat cu agenții spațiale europene și americane. Un pas mic pe hârtie dar cu ambiții cât o orbită întreagă.

"Îmi place mult zona de aerospace, mi s-a părut că asta mă definește pe mine. Vreau să fiu cercetător, să ajung la NASA ori la institute foarte mari în Europa", a spus un student.

"Sinceră să fiu e un moment unic, nu am crezut vreodată că o să am onoarea de a-i vedea", a spus o mamă venită alături de copilul ei să-i vadă pe cei doi astronauţi.

Nimeni nu a plecat fără o fotografie sau un autograf de la astronauții NASA. Space Fest a fost susținut de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

