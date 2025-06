Se împacă Trump cu Musk? Reacția liderului SUA după ce șeful Tesla și-a cerut scuze

Multimiliardarul Elon Musk a scris miercuri că regretă că "a mers prea departe" în unele dintre postările sale împotriva preşedintelui Donald Trump, fostul său aliat, la câteva zile după cearta lor publică aprinsă, când fiecare a lansat acuzaţii dure la adresa celuilalt pe social media.

"Regret unele dintre postările mele despre preşedintele Donald Trump de săptămâna trecută. Au mers prea departe", a scris Elon Musk pe X. "Mi s-a părut foarte frumos că a făcut asta", a declarat președintele SUA într-o scurtă conversație telefonică cu jurnaliștii de la The New York Post. Nu a spus însă clar dacă este dispus să treacă peste moment.

Într-un alt interviu publicat miercuri de ziarul The New York Post, Trump a declarat că "nu are resentimente" față de fostul său prieten, semnalând un potențial armistițiu între cei doi miliardari și proprietarii de rețele de socializare.

Articolul continuă după reclamă

"Uite, nu am resentimente. Am fost foarte surprins că s-a întâmplat asta. S-a luat de un proiect de lege fenomenal, este cel mai bun lucru pe care l-am semnat vreodată în această țară". Întrebat dacă el și Musk își pot repara relația, Trump a fost evaziv, dar nu vehement: "Cred că aș putea, dar trebuie să îndreptăm țara. Singura mea funcție acum este să readuc această țară la un nivel mai înalt decât a fost vreodată. Și cred că putem face asta".

Săptămâna trecută, Trump a amenințat că va tăia contractele federale de miliarde de dolari ale companiilor lui Musk, care la rândul lui a postat pe X un mesaj în care îl acuza pe președintele SUA de implicare în dosarul pedofilului Jeffrey Epstein. Sâmbătă, Musk a șters această postare, împreună cu alte câteva postări scrise sau distribuite de miliardar, inclusiv una în care cerea demiterea lui Donald Trump.

Relaţia dintre preşedintele american şi Musk a sărit în aer după ce o lege de rectificare bugetară susținută de Trump a fost descrisă de Musk drept o "ticăloșie dezgustătoare". De partea sa, preşedintele a susţinut că miliardarul proprietar al Tesla şi SpaceX a "înnebunit" pentru că legea respectivă nu mai prevedea facilităţi pentru achiziţia de vehicule electrice. Musk a negat acest lucru.

Deși cei doi s-au atacat urât, potrivit CNN, Trump nu a putut trece peste acuzația legată de miliardarul Jeffrey Epstein. Acesta s-a aflat în centrul unui mare scandal internaţional cu delicte sexuale, inclusiv trafic cu minore, şi ramificaţii politice.

El s-a sinucis în detenţie în anul 2019 şi cazul nu a fost până în prezent elucidat public, alimentând numeroase teorii ale conspirației, referitoare la ce alți oameni bogați și influenți ar fi participat la petrecerile sale cu minore de pe insula sa privată din Caraibe. Administraţia Trump a promis că "va ridica vălul" asupra acestui caz şi a publicat în februarie numeroase documente din dosar, fară însă a-l lămuri.

