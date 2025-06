Culisele "divorțului" dintre Musk și Trump. Mesajul care a aruncat în aer relația dintre cei doi

"E timpul să aruncăm bomba cea mare: Donald Trump apare în dosarele Epstein. Acesta este adevăratul motiv pentru care nu au fost făcute publice. O zi bună, DJT (n.r. Donald J. Trump)!", a scris Musk, stârnind consternare atât în rândul apropiaților lui Trump, cât și în rândul celor ai şefului Tesla şi SpaceX.

Mesajul fără cale de întoarcere

Surse implicate în discuțiile din culise, care încercau prin apeluri telefonice să calmeze spiritele dintre cei doi, au descris momentul ca fiind un punct de cotitură, relatează CNN. Ei se tem că după acuzația gravă privind așa-numitele "dosare Epstein", nu mai este cale de întoarcere între cei doi foști aliați. Disputa dintre Trump și Musk era până atunci una preponderent politică, dar după acel mesaj a devenit brusc personală, explică CNN.

Apropiații celor doi depun eforturi ca Trump și Musk să vorbească la telefon și să pună capăt astfel confruntării explozive declanșate noaptea trecută pe rețelele sociale. Însă nu este clar dacă o astfel de convorbire va avea loc vineri, în ciuda eforturilor în acest sens, a precizat CNN.

Oficialii de la Casa Albă au petrecut aproape întreaga zi de joi urmărind disputa celor de pe platformele X și Truth Social, trimițând constant mesaje pe grupuri de chat și comparând scandalul cu un divorț inevitabil. "Mă așteptam la asta, dar nu atât de devreme", a spus un consilier pentru CNN. "Poate prin august", a glumit altul.

Trump spune că nu este interesat să facă pace cu Musk

Donald Trump nu pare însă interesat să aplaneze conflictul cu Elon Musk, a dezvăluit corespondentul ABC News, Jonathan Karl, care a publicat pe platforma X detalii dintr-o convorbire telefonică purtată cu Donald Trump. "În ceea ce privește informațiile potrivit cărora ar fi programată o convorbire Trump/Musk pentru astăzi, Trump mi-a spus că nu este "în mod special" interesat să vorbească cu Musk, deși afirmă că Musk vrea să vorbească cu el".

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a numit afirmațiile lui Musk "un episod regretabil" și a precizat că "este o ieșire nefericită din partea lui Elon, care este nemulțumit de "One Big Beautiful Bill", pentru că nu include politicile dorite de el. Președintele se concentrează pe adoptarea acestui proiect legislativ istoric și pe a face America măreaţă din nou".

Musk nu a oferit nicio dovadă privind modul în care ar fi avut acces la presupusele dosare legate de Jeffrey Epstein și nici nu a indicat sursa informațiilor sale, precizează CNN.

Legea care a inflamat scena politică americană

Scânteia care a declanșat conflictul public dintre Elon Musk și Donald Trump este aşa-numitul "One Big Beautiful Bill ACT" susţinut de Trump. Este un proiect de reconciliere bugetară care prevede prelungirea măsurilor fiscale din legea "Tax Cuts and Jobs Act"(2017), care ar expira la sfârșitul acestui an. Aceste măsuri fiscale avantajează în principal persoanele cu venituri mari.

Mai include reducerea cheltuielilor federale non-militare, creșterea bugetului apărării cu 150 de miliarde de dolari şi reducerea facilități fiscale acordate companiilor pentru proiecte sau investiții în energie regenerabilă în cadrul "Inflation Reduction Act".

Biroul pentru Buget al Congresului a estimat că proiectul ar adăuga mai multe trilioane de dolari la datoria națională a SUA. Legea a fost adoptată în Camera Reprezentanților pe 22 mai 2025, cu un vot strâns: 215 voturi pentru, 214 împotrivă și o abținere. Elon Musk a criticat dur proiectul, catalogându-l drept o "ticăloşie dezgustătoare". Agenția de rating Moody’s consideră legea un semn de iresponsabilitate fiscală și de disfuncție politică internă.

Ce lucruri urâte şi-au spus Trump și Musk

Joi după-amiază, conflictul dintre Trump şi Musk a escaladat pe rețelele sociale: cei doi s-au atacat folosind termeni care au mers de la "nebun" la "nerecunoscător".

În timpul unei discuţii cu jurnaliştii, transmisă în direct la TV, Donald Trump s-a declarat "foarte dezamăgit". "Elon şi cu mine aveam o relaţie bună. Nu ştiu dacă mai este cazul", a spus Trump despre fostul său "consilier special", care a renunţat vinerea trecută la misiunea sa de reducere a cheltuielilor publice care îi fusese încredinţată la Casa Albă. "Prostii", a comentat Elon Musk la o înregistrare în care Donald Trump afirma că furia a fost provocată de o pierdere a subvenţiilor pentru vehiculele electrice.

"Fals", a postat el deasupra unui mesaj în care preşedintele SUA dădea asigurări că antreprenorul ştia în avans conţinutul proiectului legislativ. Ce este o lege "mare şi frumoasă" pentru Donald Trump a devenit o "ticăloşie" pentru finanţele publice, potrivit lui Elon Musk.

Multimiliardarul american, care a finanţat foarte generos campania electorală a republicanului în 2024, a scris că "Trump ar fi piedut alegerile" fără el. Trump a sugerat că va anula contractele companiilor lui Musk cu guvernul american, iar Musk a contraatacat cu acuzaţiile de implicare în dosarul Epstein. "Nu mă deranjează că Elon se întoarce împotriva mea, dar ar fi trebuit să o facă acum luni de zile", a scris Trump pe Truth Social.

Ulterior, Musk a răspuns afirmativ unei întrebări privind declanşarea unei eventuale proceduri de destituire împotriva lui Trump, a amenințat că va retrage nava SpaceX Dragon, care duce astronauți NASA pe Stația Spațială Internațională, și a spus că tarifele impuse de Trump vor provoca o recesiune până la finalul anului.

După câteva ore, Musk a dat înapoi în legătură cu planurile de retragere a navei Dragon, răspunzând unui utilizator X care îndemna la calm: "Sfaturi bune. OK, nu vom retrage Dragon". Miliardarul Bill Ackman a lansat un apel similar pe X: "Îl susțin pe Donald Trump și pe Elon Musk și cred că ar trebui să facă pace pentru binele țării noastre. Suntem mult mai puternici împreună decât separați". "Nu greșești", i-a răspuns Musk.

