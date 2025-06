Președintele Donald Trump s-a împiedicat duminică în timp ce urca scările spre Air Force One, iar momentul a fost filmat. Incidentul a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale, mai ales în contextul criticilor anterioare ale lui Trump la adresa lui Joe Biden, în situaţii similare.

Donald Trump s-a împiedicat în timp ce urca scările spre Air Force One - Profimedia

Președintele Donald Trump s-a împiedicat în timp ce urca scările pentru a se îmbarca în Air Force One duminică. Potrivit Newsweek, preşedintele SUA s-a redresat rapid, însă momentul nu a scăpat fără să fie surprins pe camere. În plus, secretarul de stat Marco Rubio s-a împiedicat la rândul său, în timp ce urca în Air Force One, duminică.

Imaginile au ajuns pe reţelele de socializare, unde au strâns o mulţime de comentarii şi reacţii din partea internauţilor.

Incidentul a avut loc în Morristown, New Jersey, în timp ce Donald Trump se urca în avionul cu destinația Washington, D.C. Acesta și-a pierdut uşor echilibrul după câteva trepte, dar s-a sprijinit de balustradă pentru a se redresa, arată imaginile video. Apoi și-a continuat drumul spre interiorul Air Force One.

În timpul mandatului lui Joe Biden, astfel de întâmplări au atras multă atenție, în special din partea lui Donald Trump și a susținătorilor săi. Acum, incidente similare alimentează îngrijorarea americanilor cu privire la vârsta actualului președinte.

În 2023, Trump și susținătorii săi l-au ironizat pe Biden după ce acesta s-a împiedicat și a căzut în genunchi la ceremonia de absolvire a Academiei Forțelor Aeriene din Colorado. Iar în acelaşi an, președintele a mai declarat că "Joe Biden nici măcar nu poate urca scările spre Air Force One și nu poate lega două propoziții", catalogând administrația Biden drept incompetentă.

Val de reacţii pe internet

Pe rețelele de socializare, internauţii s-au grăbit să-l ironizeze pe președinte. "Se gândea la Elon Musk", a comentat cineva, în timp ce o altă persoană s-a întrebat "Doamne! O să reziste 4 ani?”

"Probabil e epuizat", crede un internaut, iar un altul s-a întrebat: "Conform MAGA, asta înseamnă că nu e apt pentru funcție, nu?" "Îmi amintesc că îl făcea de râs pe Biden pentru același lucru...", îşi aminteşte un utilizator X.

Unii utilizatori de pe X chiar s-au întrebat dacă imaginile nu au fost generate de inteligența artificială.

