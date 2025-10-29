Sub cupola strălucitoare a Operei Naționale din București, viitorul a prins contur aseară! Gala RO 3.0 – Winners of the Future a transformat scena într-un podium al inspirației, unde s-au întâlnit cei care scriu povestea României de mâine. A fost o seară dedicată tuturor celor care nu se tem să viseze, a tinerilor care schimbă generaţii şi a companiilor care ridică excelenţa la rang de artă.

Gala RO 3.0 – Winners of the Future de anul acesta, cu tema "Building the Story Together", a reunit pe aceeași scenă oameni care nu așteaptă viitorul, ci îl construiesc - lideri, inovatori, antreprenori și copii cu sclipire de geniu. Sub lumina reflectoarelor, au fost premiați cei care cred că schimbarea începe cu ei. Şi cum excelenţa a fost la ea acasă, fiecare premiu a însemnat recunoașterea unei idei care a prins rădăcini. De la regenerare urbană la proiecte verzi, de la viziune la responsabilitate, premiile au arătat că trăim într-o Românie, care se reinventează prin oameni.

Iar acolo unde tehnologia se întâlnește cu arta, se naște armonia. Festivalul Vizionar George Enescu a fost premiat pentru felul în care unește generații și culturi prin puterea muzicii. Finalul serii le-a aparținut celor care ne amintesc că pasiunea nu are vârstă. Winners of the Future nu a fost doar o ceremonie de premiere, ci o promisiune că există oameni care construiesc, care inspiră și care cred. O Românie în care curajul, educația și inovația se împletesc perfect.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰