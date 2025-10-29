Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Gala RO 3.0-Winners of the Future,la Opera Naţională,locul unde s-au întâlnit cei care scriu povestea României

Sub cupola strălucitoare a Operei Naționale din București, viitorul a prins contur aseară! Gala RO 3.0 – Winners of the Future a transformat scena într-un podium al inspirației, unde s-au întâlnit cei care scriu povestea României de mâine. A fost o seară dedicată tuturor celor care nu se tem să viseze, a tinerilor care schimbă generaţii şi a companiilor care ridică excelenţa la rang de artă.

de Redactia Observator

la 29.10.2025 , 07:45
Gala RO 3.0-Winners of the Future,la Opera Naţională,locul unde s-au întâlnit cei care scriu povestea României - Gala RO 3.0-Winners of the Future,la Opera Naţională,locul unde s-au întâlnit cei care scriu povestea României

Gala RO 3.0 – Winners of the Future de anul acesta, cu tema "Building the Story Together", a reunit pe aceeași scenă oameni care nu așteaptă viitorul, ci îl construiesc - lideri, inovatori, antreprenori și copii cu sclipire de geniu. Sub lumina reflectoarelor, au fost premiați cei care cred că schimbarea începe cu ei. Şi cum excelenţa a fost la ea acasă, fiecare premiu a însemnat recunoașterea unei idei care a prins rădăcini. De la regenerare urbană la proiecte verzi, de la viziune la responsabilitate, premiile au arătat că trăim într-o Românie, care se reinventează prin oameni.

Iar acolo unde tehnologia se întâlnește cu arta, se naște armonia. Festivalul Vizionar George Enescu a fost premiat pentru felul în care unește generații și culturi prin puterea muzicii. Finalul serii le-a aparținut celor care ne amintesc că pasiunea nu are vârstă. Winners of the Future nu a fost doar o ceremonie de premiere, ci o promisiune că există oameni care construiesc, care inspiră și care cred. O Românie în care curajul, educația și inovația se împletesc perfect.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

romania opera gala
Înapoi la Homepage
Românii care şi-au dublat averea într-un an şi l-au depăşit pe Ion Ţiriac în topul miliardarilor. Anunţul americanilor
Românii care şi-au dublat averea într-un an şi l-au depăşit pe Ion Ţiriac în topul miliardarilor. Anunţul americanilor
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, cere clarificări în cazul morții Ștefaniei Szabo: „Aștept raportul medico-legal”
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, cere clarificări în cazul morții Ștefaniei Szabo: „Aștept raportul medico-legal”
“Ce vreți, mă? Titlu? Pofta-n cui!”. Gigi Becali râde de olteni după scandalul fani – Rădoi – jucători după 0-0 cu Metaloglobus
“Ce vreți, mă? Titlu? Pofta-n cui!”. Gigi Becali râde de olteni după scandalul fani – Rădoi – jucători după 0-0 cu Metaloglobus
Primele rezultate ale necropsiei în cazul doctoriței Ștefania Szabo. Ce substanțe au descoperit anchetatorii în corpul ei
Primele rezultate ale necropsiei în cazul doctoriței Ștefania Szabo. Ce substanțe au descoperit anchetatorii în corpul ei
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale?
Observator » Evenimente » Gala RO 3.0-Winners of the Future,la Opera Naţională,locul unde s-au întâlnit cei care scriu povestea României