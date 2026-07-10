Segolene Royal vrea să candideze din nou la alegerile prezidenţiale din Franţa, după 20 de ani

Surpriză pe scena politică franceză. Segolene Royal, fost ministru și fostă candidată la alegerile prezidențiale din 2007, a anunțat că va participa la alegerile primare din Partidul Socialist pentru a deveni candidata formațiunii la scrutinul prezidențial din 2027.

Segolene Royal a pierdut la alegerile prezidenţiale din 2007, în turul al doilea, în faţa lui Nicolas Sarkozy,cu 46,9% la 53,1%. Acum politiciana în vârstă de 72 de ani vrea să candideze din nou la alegerile prezidenţiale. Ea este fosta parteneră a preşedintelui socialist Francois Hollande, cel care i-a succedat lui Nicolas Sarkozy în 2012.

Segolene Royal vrea să candideze din nou la președinție

Segolene Royal se va lupta cu deputaţii Philippe Brun şi Jerome Guedj, alţi doi candidaţi şi-au anunţat intenţia de a participa la alegerile primare din Partidul Socialist.

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"Am decis să particip la alegerile primare după numeroase discuții cu oameni pe care i-am întâlnit, cu aleși, cu cetățeni implicați în asociații și în companii. Fac acest pas cu modestie, fără orgoliu și fără acea atitudine de superioritate pe care o vedem atât de des. Pentru a fi în slujba oamenilor, ascultându-i, cu discernământ, experiență și respect față de diferențele de opinie.

Există însă limite care nu pot fi depășite: rasismul și antisemitismul, sexismul și homofobia. Iar extrema dreaptă se află la porțile puterii. Cum aș putea să nu fac nimic în fața ipotezei că prima femeie din istoria Franței care ar ajunge la președinție ar putea proveni din rândurile sale?", a scris ea într-un mesaj postat pe X, o trimitere clară la Marine Le Pen.

Lidera extremei dreapta din Franţa a anunţat marţi seara că va candida la președinție în 2027.

Socialiștii își vor desemna candidatul prin alegeri primare

După luni de tergiversări, socialiştii francezi au ales să-şi desemneze candidatul la prezidenţiale prin ''alegeri primare cu circuit închis'' în octombrie. Votul va fi rezervat membrilor formaţiunii şi ''organizaţiilor politice care se definesc ca făcând parte din polul socialist'', precum partidul "Piaţa public"' a social-democratului Raphael Glucksmann.

Fostul preşedinte Francois Hollande a refuzat să participe la aceste alegeri primare, dar s-a poziţionat ca o soluţie de ultimă instanţă dacă socialiştii nu vor reuşi să îşi stabilească până la finalul anului un candidat la prezidenţiale.

Melenchon încearcă să domine stânga franceză

Liderul stângii radicale Jean-Luc Melenchon a ţinut în iunie primul său miting de campanie, cu un an înaintea scrutinului prezidenţial, căutând să se impună ca singura opţiune posibilă de stânga pentru a face faţă extremei drepte.

Candidații centrului și ai dreptei pentru alegerile din 2027

În centrul spectrului politic francez, Gabriel Attal, fost premier în perioada ianuarie-septembrie 2024, şi-a oficializat deja candidatura, la fel ca un alt fost şef al guvernului, Edouard Philippe.

Un alt candidat la prezidenţiale, de această dată reprezentant al dreptei, este Bruno Retailleau, ministru de interne până în urmă cu câteva luni.