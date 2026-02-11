Decizie controversată în cazul aşa-zisului antrenor de genii, Kristof Lajos, bărbatul prins în flagrant în timp ce îşi viola unul dintre elevi, un băiat de 14 ani. Judecătorii i-au înjumătăţit pedeapsa şi au tăiat drastic despăgubirile cerute de victimă. Pe numele individului au existat mai multe plângeri, dar anchetatorii l-au prins abia după ce au montat camere video în apartamentul în care îşi chema elevii la meditaţii.

Pus în faţa probelor video, Kristof Lajos le a recunoscut judecătorilor că a violat un băiat de 14 ani, dar a spus că a făcut-o inconştient, pentru că ar fost somnambul. Explicaţiile lui nu i-au convins pe magistraţii din prima instanţă care l au condamnat la 13 ani şi 3 luni de închisoare. Dar i a convins pe cei din a doua instanţă. Judecătorii Curtii de Apel Bucureşti aproape i-au înjumătăţit pedeapsa - 7 ani şi 10 luni.

Pe tot parcursul procesului, bărbatul de 39 de ani a implorat clemenţă, însă cartea câştigătoare pare să fi fost delaţiunea. Individul şi-a turnat apropiaţii care vindeau droguri unor elevi, iar informaţiile s-au confirmat, aşa că judecătorii i-au şters violatorului aproape 6 ani din sentinţa iniţială.

Familia băiatului abuzat este revoltată

Tatăl minorului a povestit pentru Observator că fiul lui nu şi-a revenit din traumă şi are nevoie în continuare de şedinţe de psihoterapie.

"Dezamăgitor, încurajează abuzurile asupra minorilor. Instituţiile statului nu mai funcţionează. Să-şi dea demisia nea caisă ăla care mâine poimâine o să ia pensii speciale şi să plece acasă, frate, că nu se poate aşa ceva. Înseamnă că el încurajează modul ăsta de viaţă, al copiilor", spune tatăl copiilor.

Judecătorii au tăiat si din despăgubirile de 100 de mii de euro

"Instanţa de judecată a decis reducerea daunelor la doar 30 mii de euro. Lucru care crează o stare de frustrare pt familie și supărare pt copiii minori care au trecut prin niște fapte abominabile și care au fost documentate din pct de vedere al probatoriului cu video și audie și declarații între ei", spune Adrian Cuculis, avocat.

Kristof Lajos s-a autoproclamat "antrenorul de genii" pentru copiii abandonaţi. El însuşi crescut în centre de plasament, şi-a făcut un ONG prin care ar fi trebuit să ajute adolescenţii defavorizaţi. După mai multe plângeri, anchetatorii l-au filat pe individ, pe care l-au prins în flagrant în timp ce-l viola pe băiatul de 14 ani. El încercase să-l ademenească şi pe fratele acestuia, un alt minor. Părinţii celor doi au aflat de orori şi au anunţat poliţia.

