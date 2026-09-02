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Rusia vrea să încheie războiul. Putin: "Vrem să instaurăm o pace durabilă şi absolută în Ucraina şi Europa"

- Profimedia
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Editor Mihai Iorga | Timp citire: 1 minut
Publicat la 02.09.2026, 07:25 | Modificat la 02.09.2026, 07:30

Rusia nu doreşte îngheţarea conflictului, ci mai degrabă încheierea războiului şi instaurarea unei păci durabile atât în Ucraina, cât şi în Europa, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin, conform Tass.

Comentând propunerea de îngheţare a conflictului ucrainean, formulată în iulie de preşedintele kazah Kassym-Jomart Tokayev, Putin a subliniat: "Desigur, şi noi ne dorim acest lucru".

"Dar nu pentru a-l îngheţa. Vrem să punem capăt războiului şi să instaurăm o pace durabilă şi absolută atât în Ucraina, cât şi în Europa", a adăugat liderul rus.

Rusia este pregătită pentru un proces de negociere cu oricine doreşte acest lucru, a subliniat şeful statului.

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În plus, Putin a calificat drept "secret militar" posibilitatea ca unităţile de producţie de armament pentru armata ucraineană din Regatul Unit să devină ţinte pentru

Mihai Iorga
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