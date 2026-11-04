Rezultate Liga Campionilor: Interul lui Chivu, victorie mare în Olanda

Marţi seara s-au jucat primele meciuri din etapa a 4-a a Ligii Campionilor la fotbal, iar Internazionale Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu, a fost una dintre performerele serii.

Cristi Chivu a fost lăudat pentru modul în care a gestionat meciul de la Rotterdam - Profimedia

Deşi trecea printr-un moment dificil, înfrângere în campionat cu AC Milan, 1-3, şi era lipsită de aportul unui număr important de jucători, Inter a predat o adevărată lecţie de fotbal pe terenul lui Feyenoord Rotterdam şi s-a impus fără drept de apel, 3-0.

Bisseck şi Esposito au punctat în prima repriză, în timp ce Zielinski şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor imediat după pauză.

Paris Saint Germain, campioana europeană en-titre, a făcut scorul serii, francezii impunându-se cu un neverosimil 6-0 pe terenul celor de la Villarreal. Trupa lui Luis Enrique avea 4-0 încă din minutul 17, graţie golurilor marcate de Joao Neves, Doue, Mayulu şi Fabian Ruiz. Acelaşi Fabian Ruiz şi puştiul David Boly, 17 ani, au punctat după pauză.

Articolul continuă după reclamă

Manchester United a reuşit revenirea serii. Condusă cu 2-0, de AS Roma, încă din minutul 17, graţie golurilor marcate de Soule şi Malen, Manchester United a redus din diferenţă imediat după pauză, prin Bruno Fernandes, din penalty, şi a dat lovitura pe final, dubla lui Matheus Cunha aducând prima victorie celor de la United după aproape două luni.

În celelalte meciuri jucate marţi seara, în Liga Campionilor, s-au înregistrat următoarele rezultate: Galatasaray Istanbul - VfB Stuttgart 2-0, Şahtior Doneţk - Sporting Lisabona 0-1, Atletico Madrid - Bayern Munchen 0-2, FC Barcelona - Aston Villa 3-0, Bodo Glimt - Lille 0-0, LASK Linz - Slovan Bratislava 4-0.