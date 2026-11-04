Rezultate Liga Campionilor: Interul lui Chivu, victorie mare în Olanda
Marţi seara s-au jucat primele meciuri din etapa a 4-a a Ligii Campionilor la fotbal, iar Internazionale Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu, a fost una dintre performerele serii.
Deşi trecea printr-un moment dificil, înfrângere în campionat cu AC Milan, 1-3, şi era lipsită de aportul unui număr important de jucători, Inter a predat o adevărată lecţie de fotbal pe terenul lui Feyenoord Rotterdam şi s-a impus fără drept de apel, 3-0.
Bisseck şi Esposito au punctat în prima repriză, în timp ce Zielinski şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor imediat după pauză.
Paris Saint Germain, campioana europeană en-titre, a făcut scorul serii, francezii impunându-se cu un neverosimil 6-0 pe terenul celor de la Villarreal. Trupa lui Luis Enrique avea 4-0 încă din minutul 17, graţie golurilor marcate de Joao Neves, Doue, Mayulu şi Fabian Ruiz. Acelaşi Fabian Ruiz şi puştiul David Boly, 17 ani, au punctat după pauză.
Manchester United a reuşit revenirea serii. Condusă cu 2-0, de AS Roma, încă din minutul 17, graţie golurilor marcate de Soule şi Malen, Manchester United a redus din diferenţă imediat după pauză, prin Bruno Fernandes, din penalty, şi a dat lovitura pe final, dubla lui Matheus Cunha aducând prima victorie celor de la United după aproape două luni.
În celelalte meciuri jucate marţi seara, în Liga Campionilor, s-au înregistrat următoarele rezultate: Galatasaray Istanbul - VfB Stuttgart 2-0, Şahtior Doneţk - Sporting Lisabona 0-1, Atletico Madrid - Bayern Munchen 0-2, FC Barcelona - Aston Villa 3-0, Bodo Glimt - Lille 0-0, LASK Linz - Slovan Bratislava 4-0.