Un șofer de ambulanță şi-a abandonat pacienta și a plecat acasă cu un Uber: "Am terminat programul pe azi"

Un șofer de ambulanță din statul american Ohio a abandonat o pacientă pe care trebuia să o transporte la spital, după ce s-a rătăcit pe drum. Bărbatul a decis că nu mai vrea să conducă în ziua respectivă, a comandat un Uber și a plecat acasă, scrie The Guardian .

Incidentul neobișnuit a avut loc săptămâna trecută, în Cleveland, în timp ce pacienta, care acuza dureri în piept, era transportată la Cleveland Clinic. Potrivit postului local de televiziune WKRC, „șoferul ambulanței s-a rătăcit, i-a spus pacientei că a terminat de condus pentru ziua respectivă și a chemat un Uber”.

Pacienta a fost preluată de un alt echipaj de ambulanță

Șoferul lucra pentru Lynx EMS, o companie privată de ambulanță, și nu pentru serviciul public de urgență Cleveland EMS.

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Asociația Angajaților din Serviciile de Salvare din Cleveland (CARE Local 1975) a transmis că, după ce șoferul a abandonat pacienta, un echipaj al serviciului public de ambulanță a intervenit la fața locului, i-a acordat îngrijiri medicale și a transportat-o la spital.

„Dorim să clarificăm că nu era vorba despre o ambulanță a Cleveland EMS, ci despre un angajat al unui serviciu privat de ambulanță. După ce acesta a plecat, Cleveland EMS a intervenit la fața locului, a acordat îngrijiri medicale pacientei și a transportat-o la spital”, a transmis organizația într-un comunicat.

Compania privată de ambulanță a deschis o anchetă internă

Într-o declarație pentru presa locală, citată de WKRC, un purtător de cuvânt al companiei Lynx EMS, al cărei slogan este „Expert. Agil. De încredere”, a precizat că au fost luate măsuri imediat după ce conducerea a aflat despre incident.

„Imediat ce am luat cunoștință de situație, au fost luate măsuri pentru a rezolva problema și pentru a ne asigura că starea de sănătate și nevoile de îngrijire ale pacientei sunt tratate corespunzător”, a transmis reprezentantul companiei.

Acesta a adăugat că firma analizează în continuare circumstanțele în care s-a produs incidentul și că vor fi luate măsurile necesare în funcție de rezultatele verificărilor.