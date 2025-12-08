Coşmar pentru zeci de şoferi din Târgu Jiu, care s-au trezit cu maşinile distruse în parcare. 27 de autoturisme au fost vandalizate într-o singură noapte pe o stradă din oraş. Autorul este un adolescent de 17 ani, care era beat. Individul s-a ascuns câteva ore, dar a fost găsit, iar acum are brăţară de monitorizare. Părinţii lui le-au promis proprietarilor că îi vor despăgubi.

Geamuri sparte, oglinzi smulse, parbrize făcute praf, caroserii îndoite. Aşa arată 27 de maşini vandalizate peste noapte în Târgu Jiu. Sesizările la 112 au început să curgă atunci când proprietarii au vrut să plece din parcare şi şi-au găsit maşinile distruse.

"Să te trezeşti aşa peste noapte cu maşina vandalizată, nu e ok. Ieri dimineaţă, înainte să mă duc la muncă am văzut maşina vandalizată şi automat nu am putut să plec cu ea.", a spus Cristian, fiul unei păgubite.

Poliţiştii l-au descoperit pe autor cu ajutorul camerelor de supraveghere. Cel care a vandalizat maşinile este un adolescent de 17 ani. Oamenii legii i-au deschis dosar penal şi i-au pus o brăţară de monitorizare. La audieri, le-a spus agenţilor că nu-şi mai aminteşte nimic. Testele au arătat că era băut.

"A avut timp, sănătos, şi cred că are şi putere sub influenţa drogurilor, îi dă putere.",a declarat un bărbat.

Reporter: Deci credeţi că nu este de vină numai băutura?

Bărbat: Nu, şi drogurile. Băutură dacă bei, cazi. Nu te mai urci pe maşină.

Părinții adolescentului le-au promis șoferilor că vor plăti reparațiile.

"I-am spus lui maică-mea, că ea e proprietara, să se ducă la poliție. A fost maică-mea la poliție cu toți vecinii de aici și au vorbit cu părinții lui și o să se rezolve, dar în timp.", a mai adăugat fiul păgubitei.

Cei mai mulți dintre șoferii păgubiți nu aveau poliță CASCO.

"Nu mai are nimeni CASCO, pentru că mașinile nu sunt noi. Asta e din 2009, adică... ce CASCO?

O să o repar pe banii mei și probabil că o să ne dea ei banii, nu știu, o să declarăm la poliție costurile, tot.",a adăugat tânărul.

"Dacă n-ai o asigurare, n-ai ce să faci. Ți-o faci singur. Asta e! Să pună poliția locală noaptea să patruleze.", a adăugat fiul.

Lunar, aproape 2.000 de mașini sunt vandalizate sau avariate de fenomene naturale.

