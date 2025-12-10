Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 10 decembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 10 decembrie 2025.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere faţă de nivelul atins în zilele precedente, moneda virtuală fiind cotată momentan la 92.365 dolari sau 79.339 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 94.486 dolari sau 81.173 euro.

Nivelul atins la momentul actual este unul asemănător cu nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 93.043 dolari sau 80.180 euro.

