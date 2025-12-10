Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 10 decembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 10 decembrie 2025.

de Redactia Observator

la 10.12.2025 , 12:46
Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 10 decembrie 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 10 decembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere faţă de nivelul atins în zilele precedente, moneda virtuală fiind cotată momentan la 92.365 dolari sau 79.339 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 94.486 dolari sau 81.173 euro.

Nivelul atins la momentul actual este unul asemănător cu nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 93.043 dolari sau 80.180 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 10 decembrie pret bitcoin
Înapoi la Homepage
În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: “E mai bine să nu ştie lumea”
În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: &#8220;E mai bine să nu ştie lumea&#8221;
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Fostul mare sportiv care câștiga 4 dolari pe zi, dar a adunat o avere de 500 de milioane de dolari. Ce a făcut cu banii, de fapt
Fostul mare sportiv care câștiga 4 dolari pe zi, dar a adunat o avere de 500 de milioane de dolari. Ce a făcut cu banii, de fapt
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma Ștefan, momente de panică, la Radio ZU. Au fost evacuați de urgență în direct
Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma Ștefan, momente de panică, la Radio ZU. Au fost evacuați de urgență în direct
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avut probleme cu peştele congelat?
Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 10 decembrie 2025