Trump atacă virulent Europa: "Un grup de state în descompunere, conduse de lideri slabi"

Donald Trump i-a criticat dur pe liderii europeni într-un interviu pentru Politico, în cadrul căruia a spus că Europa este un "grup de state în descompunere" conduse de "lideri slabi". Totodată președintele american nu i-a liniștit pe aliaţii Americii în legătură cu sprijinul SUA în fața amenințării Rusiei și a promis să remodeleze politica Europei.

Donald Trump a atacat dur Europa, numind-o "un grup de națiuni în descompunere" conduse de "lideri slabi", într-un interviu acordat publicației POLITICO. Președintele SUA i-a ironizat pe aliații tradiționali ai Americii pentru că nu au reușit să controleze migrația și să pună capăt războiului din Ucraina și a dat semnale că este dispus să susțină candidați care împărtășesc viziunea sa despre Europa.

Donald Trump, atac direct asupra conducerii politice europene

Este un atac direct asupra conducerii politice europene din partea președintelui SUA și cea mai virulentă critică de până acum la adresa democrațiilor occidentale. Declarațiile amenință să aducă o ruptură decisivă în relațiile cu Franța și Germania, care au deja relații tensionate cu administrația Trump.

Articolul continuă după reclamă

"Cred că sunt slabi. Dar cred și că vor să fie cât mai corecți politic. Cred că nu știu ce să facă. Europa nu știe ce să facă", a spus Trump despre liderii politici europeni.

Comentariile lui Trump despre Europa vin într-un moment deosebit de delicat în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina. Liderii europeni s-au arătat îngrijorați că Trump ar putea abandona Ucraina și aliații europeni în fața Rusiei. În interviu, Trump nu a dat nicio asigurare în acest sens, ba chiar a declarat că "Rusia este evident într-o poziție mai puternică decât Ucraina".

Președintele SUA sugerează că va susține candidați politici europeni aliniați cu propria viziune pentru continent

Capitalele europene au reacționat cu îngrijorare săptămâna trecută la noua Strategie de Securitate Națională a SUA. Documentul este radical diferit de cele ale administrațiilor anterioare și îl plasează clar pe Trump împotriva curentului dominant din politica europeană, marcând o ruptură ideologică și strategică între SUA și UE. Trump promite că va susține forțe politice care se opun politicilor UE privind migrația și alte teme sensibile.

În interviu, Trump a întărit această viziune, descriind orașe precum Londra și Paris ca fiind "sub povara migrației din Orientul Mijlociu și Africa". Fără schimbări de politică la frontieră, unele state europene "riscă să-și piardă viabilitatea", a avertizat Trump.

Folosind un limbaj dur, Trump l-a atacat pe primarul Londrei, Sadiq Khan, primul edil musulman al capitalei britanice și fiu de imigranți pakistanezi, numindu-l "un dezastru": "A fost ales pentru că au intrat atât de mulți oameni. Ei votează acum pentru el".

Trump a mai spus că va continua să sprijine candidații săi preferați la alegerile din Europa, chiar dacă acțiunile sale provoacă nemulţumire. "Am susținut oameni care nu sunt pe placul multor europeni. L-am susținut pe Viktor Orban", a spus el.

Trump: Rusia este evident într-o poziție mai puternică decât Ucraina

Referitor la Ucraina, Trump a declarat că a propus un plan de pace actualizat, pe care unii oficiali ucraineni l-ar fi apreciat, dar pe care Zelenski încă nu l-ar fi citit. "Ar fi bine să-l citească", i-a transmis Trump. Zelenski s-a întâlnit luni cu liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii și a spus din nou că nu va ceda teritorii Rusiei. "Ei vorbesc, dar nu fac nimic, iar războiul continuă la nesfârșit", a spus Trump despre liderii europeni.

Totodată, Trump a reluat ideea organizării de alegeri anticipate în Ucraina, o formă de presiune asupra lui Zelenski, slăbit politic pe plan intern din cauza unui scandal de corupție. "Nu au mai avut alegeri de mult timp. Știi, ei vorbesc despre democrație, dar ajungi într-un punct în care nu mai e democrație", a spus Trump.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi apela la serviciile unui Moş Crăciun virtual? Nu Da

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰