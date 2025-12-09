Atac virulent al preşedintelui Donald Trump la adresa ţărilor europene despre care spune că sunt „în descompunere“ şi au lideri „foarte slabi“. Declaraţia vine după vizita lui Zelenski la Londra, unde preşedinele ucrainean a venit cu o contrapropunere la planul de pace. Mărul Discordiei rămâne cedarea teritoriilor controlate de ruşi.

Nemulţumit că nu s-a ajuns la un acord de pace în Ucraina, aşa cum îşi dorea, Donald Trump s-a dezlănţuit la adresa Europei.

"Cele mai multe ţări europene sunt în descompunere. Se descompun. Dacă Europa continuă să funcţioneze ca acum, aceste ţări nu vor mai fi, în opinia mea, ţări viabile. Politicile lor privind imigraţia sunt dezastruoase. Cred că (liderii europeni, n.r.) sunt slabi, şi mai cred că vor să fie atât de corecţi, dar nu cred că ştiu ce să facă. Îi cunosc pe toţi foarte bine. Ştiu liderii buni, îi ştiu pe cei răi, îi ştiu pe cei deştepţi, îi ştiu şi pe cei proşti, pentru că sunt şi unii foarte proşti", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Un nou plan de pace

Articolul continuă după reclamă

Ucraina tocmai a anunţat că are un nou plan de pace şi vrea să îl prezinte la Washington. Are doar 20 de puncte, cu 8 mai puţine decât planul iniţial al americanilor. Prevederile lui sunt ţinute secrete. Îmbărbătat după întâlnirile de ieri cu liderii europeni, Zelenski a lăsat să-i scape totuşi un indiciu - Ucraina nu va fi de acord cu cedarea de teritorii, aşa cum prevedea planul americanilor agreat de ruşi. Anunţul a fost suficient să-i atragă furia lui Donald Trump, care cere alegeri în Ucraina.

"Ei folosesc războiul pentru a nu organiza alegeri, dar cred că poporul ucrainean ar trebui să aibă o alegere. Și, poate, Zelenski va câștiga", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

După vizita de ieri, de la Londra, şeful de la Kiev a mers la Bruxelles, iar astăzi s-a întâlnit cu Papa Leon şi premierul Giorgia Meloni. Încearcă să se asigure că aliaţii europeni rămân alături de ţara sa, în condiţiile în care şansele de a ajunge la un acord de pace în curând sunt minime. Într-un interviu exclusiv pentru Observator, generalul Ben Hodges, fost comandant al trupelor americane în Europa, crede că ruşii nu îşi doresc să oprească războiul.

"Rușii nu sunt interesați de o pace justă și durabilă. Vladimir Putin nu este interesat de niciun fel de rezultat în care nu obține tot ce-şi dorește. Din păcate, abordarea administrației Trump în această privință a fost sortită eșecului încă de la început, deoarece nu i-a interesat și nu au înțeles niciodată originile conflictului", a declarat Ben Hodgers, ofiţer în retragere al Armatei SUA

La Moscova, Vladimir Putin i-a premiat azi pe soldaţii care luptă în Ucraina.

"În această nouă realitate, cu drone de luptă și alte sisteme moderne de atac, este aproape imposibil să ridici măcar capul și totuși băieții noștri continuă să lupte. Ei sunt adevărații eroi", a declarat Vladimir Putin, preşedintele Rusie.

Kremlinul a anunţat că nu are în plan să reconstruiască Uniunea Sovietică sau să atace o ţară NATO.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi apela la serviciile unui Moş Crăciun virtual? Nu Da

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰