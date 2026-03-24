Şofer român de TIR, călcat mortal de un conaţional pe care l-a prins că îi fura motorina în Spania

Sfârşit tragic pentru un şofer român de TIR. Bărbatul a fost călcat mortal de un conaţional în Alfajarín, Zaragoza, Spania, după ce l-a prins că îi fura motorina. Incidentul a avut loc duminică, în jurul orei 4:20. Imediat după faptă, şoferul vinovat a fugit, dar a fost ulterior reţinut de agenții Gărzii Civile.

de Redactia Observator

la 24.03.2026 , 10:48
Parcarea din El Burgo de Ebro unde șoferul camionului care a ucis un român a fost arestat - Google Maps

Potrivit Aragon Digital, apelul la serviciile de urgenţă a fost dat duminică, 22 martie, la ora 4.20. Victima, care se afla în camion alături de soţia sa, a surprins un bărbat că îi fura motorina, în timp ce înnoptase în parcarea unei benzinării din Alfajarin.

Când primul l-a confruntat și a mers după el, celălalt s-a urcat în propriul camion pentru a fugi. Doar că în timpul manevrei, l-a călcat mortal. Mai târziu, agresorul a fost identificat şi localizat, după trei ore de la incident, la 45 de kilometri distanță de locul faptei.

Şoferul agresor, tot român

Potrivit El Periodico, camionagiul Colbert C. Z. a fost zărit de un alt tirist, după ce datele de înmatriculare şi caracteristicile camionului: înmatriculare românească, cabină roșie și remorcă albă, fusese transmise de oamenii legii. Bărbatul, tot român, se afla într-o benzinărie din El Burgo de Ebro. A fost reţinut de poliţişti şi transferat la Comandamentul Gărzii Civile din Zaragoza, în aşteptarea prezentării în faţa instanţei, ca presupus autor al unei infracțiuni de omucidere și al uneia de furt. Nu se știe încă dacă autoritatea judiciară competentă va considera, în funcție de solicitarea Parchetului, că este vorba despre o moarte din imprudență sau nu. De asemenea, judecătorul va decide dacă va dispune arestarea preventivă.

Marin, o rudă a șoferului român decedat, a ajuns luni dimineață în zona tragediei pentru a ridica lucrurile personale ale acestuia și pentru a verifica vehiculul. „Nu știm ce s-a putut întâmpla. Știm puțin și nu înțelegem nimic”, declarat bărbatul pentru El Periodico, complet devastat de cele întâmplate.

După ce a recunoscut că meseria de camionagiu este „o profesie riscantă”, a menționat că și fiul celui decedat este camionagiu, la fel și ginerele lui Marin. „Mi-e puțin teamă”, a recunoscut el. Marin nu își găsește cuvintele pentru a povesti ce s-a întâmplat. „Pur și simplu nu știm ce s-a întâmplat. Doar că un alt tip a încercat să-i fure motorină și atât”, a spus.

„De multe ori îi spuneam să renunțe la camion, să caute altceva. L-aș fi ajutat, dar el a vrut mereu să lucreze în asta. Și-a cumpărat propriul camion și muncea foarte mult. Avea tot ce îi trebuia”, a adăugat Marin.

Familia este în stare de șoc. Marin a recunoscut că sunt distruși și că soția camionagiului, care a fost călcat de camion, este foarte afectată: „Îi este foarte greu. Era cu el. Este o lovitură foarte grea”, a mai spus românul.

