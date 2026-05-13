Magie pe Riviera Franceză, unde a început cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes. Pe covorul roşu, vedetele au oferit o lecţie de eleganţă cu ţinutele lor realizate de cele mai mari case de modă. Momentul serii i-a aparținut lui Peter Jackson, regizorul trilogiei "Stăpânul Inelelor", onorat cu un premiu Palme d'Or pentru întreaga carieră.

Extravaganţă, emoţii şi aplauze. Aşa a fost atmosfera la ceremonia de deschidere a Festivalului de Film de la Cannes. Oraşul de pe Riviera Franceză este, pentru 12 zile, casa cinematografiei mondiale.

Anul acesta, Demi Moore face parte din juriu alături de alţi regizori renumiţi la nivel internaţional. Actriţa, în vârstă de 63 de ani, a deschis seara îmbrăcată într-o rochie Jacquemus fără bretele, care a fost asortată cu un colier cu diamante Chopard şi cercei în formă de floare.

Şi Heidi Klum a atras toate privirile la Cannes. Fotomodelul de 52 de ani a purtat o rochie galbenă cu accente florale, semnată de designerul libanez Elie Saab. Actriţa Jane Fonda, în vârstă de 88 de ani, a optat pentru o rochie neagră, cu mâneci lungi, realizată de casa de modă Gucci.

Ediţia de anul acesta este diferită. Marile producţii de la Hollywood lipsesc, iar evenimentul are loc în contextul în care tot mai mulţi actori şi scenarişti se tem că Inteligenţa Artificială ar putea să-i înlocuiască pe platourile de filmare. Primele ore ale festivalului au arătat că ediţia aceasta nu va fi doar despre cinema, ci şi despre lumea care îl înconjoară.

"Adevărul este că nu avem de ce să ne temem, pentru că ceea ce nu poate înlocui niciodată este sursa adevăratei arte, care nu ţine de latura fizică. Ea provine din suflet. Provine din spiritul fiecăruia dintre noi, cei care stăm aici, şi al fiecăruia dintre noi care creează în fiecare zi" a spus actriţa Demi Moore.

Ce film a deschis cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de la Cannes

Primul film care a deschis cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes a fost La Vénus électrique, o comedie romantică despre un bărbat convins că soţia sa a murit din cauza lui şi care încearcă să comunice cu ea prin intermediul unei ghicitoare. Seara a culminat cu un moment de colecţie. Regizorul Peter Jackson a primit trofeul Palme d'Or onorific chiar de la discipolul său din Stăpânul Inelelor, actorul Elijah Wood.

Peter Jackson: Deci, Elijah, de cât timp ne cunoaștem?

Elijah Wood: De 27 de ani.

Peter Jackson: Mă bucur atât de mult că ţi-a crescut în sfârşit puţină barbă. Adică, ştiu că încerci de mulţi ani.

22 de filme concurează în acest an pentru Palme d'Or, dintre care 2 sunt realizate de regizori români. Fjord, al lui Cristian Mungiu, îl are pe actorul Sebastian Stan, premiat cu Globul de Aur, în rolul principal. Povestea, inspirată din fapte reale, va avea premiera luni. Celălalt regizor care intră în competiţie la secţiunea Quinzaine des Cinéastes este Radu Jude, cu lungmetrajul Jurnalul unei cameriste.

