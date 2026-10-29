Loto 6/49 joi 29 octombrie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Joi, 29 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 25 octombrie, Loteria Română a acordat 22.238 de câștiguri în valoare totală de peste 1,98 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,32 milioane de lei (peste 247.900 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,59 milioane de lei (peste 297.500 de euro).

Rezultate LOTO 6/49. Numerele câștigătoare de azi

Numere câştigătoare la Joker:

Numere câştigătoare la Noroc Plus:

Numere câştigătoare la Super Noroc:

Numere câştigătoare la Noroc:

Numere câştigătoare la Loto 5 din 40:

Numere câştigătoare la Loto 6 din 49:

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La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 711.400 de lei (peste 132.900 de euro), iar la categoria a II-a, este în joc un report în valoare de peste 343.900 de lei (peste 64.200 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 23.800 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 99.200 de lei (peste 18.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 508.100 de lei (peste 94.900 de euro).

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

Numere câştigătoare la Joker: 10, 39, 20, 16, 1 +8

Numere câştigătoare la Noroc Plus: 2 4 0 9 0 3

Numere câştigătoare la Super Noroc: 4 1 3 0 0 8

Numere câştigătoare la Noroc: 4 2 5 7 4 2 9

Numere câştigătoare la Loto 5 din 40: 8, 22, 12, 21, 1, 16

Numere câştigătoare la Loto 6 din 49: 39, 10, 33, 27, 29, 28

La tragerea Loto 5/40 de duminică, 25 octombrie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 89.032,50 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Negrești-Oaș, jud. Satu Mare.

La tragerea Noroc de duminică, 25 octombrie, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 83.478,72 lei. Biletul norocos a fost jucat la o stație de plată parteneră.

La tragerea Loto 6/49 de duminică, 25 octombrie, la categoria a II-a, s-au înregistrat patru câștiguri a câte 68.875,44 lei fiecare. Două dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții din Botoșani și din Iași, iar celelalte două online, pe joacaloto.ro și AmParcat.ro.