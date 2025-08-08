"Şoseaua blestemată" a luat-o pe Alexandra. Românca de 29 de ani a murit într-un accident cumplit, în Italia

Alexandra Ionela Trebe, o tânără româncă în vârstă de 29 de ani, a murit pe loc pe un drum din Italia, în urma unui accident rutier înfiorător. Tragedia a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, la Comacchio, o comună din provincia Ferrara.

Accidentul a avut loc în jurul orei 3 dimineața, pe strada Panoramica Acciaioli. Potrivit publicației Corriere di Bologna, Alexandra călătoarea ca pasageră într-o Toyota, condusă de un italian în vârstă de 26 de ani când, din motive aflate în curs de investigare, mașina s-a izbit violent de un Renault la volanul căruia de afla un tânăr de 19 ani, alături de două fete minore.

Tragedia, pe "șoseaua blestemată"

Într-o secundă, totul s-a transformat într-un haos de metal, sânge și sirene.

La fața locului au intervenit echipajele de la 118, cu două ambulanțe, o unitate medicală mobilă și elicopterul SMURD. Alături de ei, au acționat și pompierii, care au scos răniții dintre fiarele contorsionate ale mașinilor și au asigurat zona și carosabilul. Din păcate, pentru Alexandra nu s-a mai putut face nimic: a murit pe loc din cauza rănilor grave suferite în impact.

În viață, dar grav rănit, este tânărul de 26 de ani aflat la volanul Toyotei. Acesta a fost transportat cu elicopterul, în cod roșu de urgență, la spitalul Maggiore din Bologna, unde este acum internat. Miraculos, cei trei ocupanți ai celuilalt autoturism au scăpat nevătămați.

Alexandra ar fi împlinit 30 de ani peste pe 29 august

La locul accidentului au sosit și două patrule de carabinieri din compania Comacchio.

Până în zorii zilei, militarii au făcut cercetările necesare pentru a reconstrui cu exactitate dinamica tragediei. Procurorul de serviciu Stefano Longhi, de la Parchetul din Ferrara, a dispus transferul corpului tinerei de 29 de ani la medicina legală a spitalului Sant’Anna din Cona, unde se află acum la dispoziția autorităților judiciare. Strada unde a avut loc accidentul, Panoramica Acciaioli, nu este la prima nenorocire de acest gen. Atât de frecvente sunt accidentele în zonă încât, de ceva vreme, unii au început să o numească "șoseaua blestemată".

Conform lanuovaferrara.it, Alexandra ar fi împlinit 30 de ani pe 29 august.

