Elon Musk a pierdut procesul împotriva organizaţiei Open AI. Potrivit unui juriu federal miliardarul a aşteptat prea mult până să deschidă acţiunea în instanţă.

Procesul intentat de miliardar a fost blocat de termenul legal de prescripţie, au concluzionat juraţii după aproximativ 90 de minute de deliberări. Verdictul a avut caracter consultativ, însă judecătoarea Yvonne Gonzalez Rogers a declarat că este de acord cu concluziile juriului, potrivit CNN.

Musk a contribuit la fondarea şi finanţarea OpenAI, oferind 38 de milioane de dolari în primii ani ai companiei. El i-a dat în judecată în februarie 2024 pe CEO-ul Sam Altman, pe preşedintele Greg Brockman şi compania OpenAI, acuzându-i că „au furat o organizaţie caritabilă” şi s-au îmbogăţit pe nedrept după transformarea companiei într-o structură care include şi o divizie cu scop lucrativ.

"Am fost un prost", a declarat Musk în faţa instanţei la începutul acestei luni. "Le-am oferit finanţare gratuită pentru a crea un startup".

Articolul continuă după reclamă

Procesul intentat de Musk ameninţa să afecteze planurile OpenAI privind o posibilă listare spectaculoasă la bursă. Decizia juriului reprezintă o victorie pentru OpenAI şi fondatorii săi, Sam Altman şi Greg Brockman. Avocaţii OpenAI au susţinut că misiunea companiei nu s-a schimbat, că aceasta este în continuare condusă de o fundaţie nonprofit şi că Musk a decis să deschidă procesul abia după ce şi-a lansat propria companie de inteligenţă artificială, xAI. Juriul a fost de acord şi a stabilit că Musk cunoştea comportamentele invocate în proces încă din 2021.

Avocaţii OpenAI au mai argumentat că donaţiile lui Musk nu au fost condiţionate de păstrarea statutului nonprofit şi că directorul Tesla a susţinut, la un moment dat, ideea creării unei entităţi comerciale pentru a concura cu Google. Ei au afirmat, de asemenea, că Musk a încercat să preia controlul asupra acestei entităţi şi a părăsit compania după ce nu a reuşit.

Silvestru Dragoş Ioan Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰