Spargere ca în filme la fabrica Prada din Veneţia. Hoții au fugit cu pantofi de sute de mii de euro

Jaf de proporții la fabrica Prada din Veneția: sute de pantofi de lux, în valoare de sute de mii de euro, au fost furați în zori de un grup organizat format din șase-șapte indivizi.

de Luca Bădilă

la 19.03.2026 , 16:22
Grupul ar fi forțat intrarea în fabrică folosind mai multe vehicule și ar fi amplasat dube și mașini, toate furate,  pentru a bloca accesul pazei și al forțelor de ordine. Carabinierii au fost opriți înainte de a ajunge la unitate și au fost nevoiți să intervină pe jos. Anchetatorii au ridicat imaginile de pe camerele de supraveghere, potrivit RaiNews.it.

Prejudiciul este încă în curs de evaluare, la fel și numărul exact al perechilor de încălțăminte furate, în jur de 300-400, din fabrica unde se produc zilnic aproximativ 700 de perechi.

“Ce avere aveţi?” Aroganţa milionarului român care merge cu metroul: “Nu pot să număr atât de mult”
&#8220;Ce avere aveţi?&#8221; Aroganţa milionarului român care merge cu metroul: &#8220;Nu pot să număr atât de mult&#8221;
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
Atac surpriză de la un aliat din Golf împotriva lui Trump: „Războiul din Iran e un dezastru”
Atac surpriză de la un aliat din Golf împotriva lui Trump: „Războiul din Iran e un dezastru”
Tragedie în Brăila. Băiatul de 14 ani, grav rănit într-un accident rutier cumplit, a murit
Tragedie în Brăila. Băiatul de 14 ani, grav rănit într-un accident rutier cumplit, a murit
