Spargere ca în filme la fabrica Prada din Veneţia. Hoții au fugit cu pantofi de sute de mii de euro

Jaf de proporții la fabrica Prada din Veneția: sute de pantofi de lux, în valoare de sute de mii de euro, au fost furați în zori de un grup organizat format din șase-șapte indivizi.

Grupul ar fi forțat intrarea în fabrică folosind mai multe vehicule și ar fi amplasat dube și mașini, toate furate, pentru a bloca accesul pazei și al forțelor de ordine. Carabinierii au fost opriți înainte de a ajunge la unitate și au fost nevoiți să intervină pe jos. Anchetatorii au ridicat imaginile de pe camerele de supraveghere, potrivit RaiNews.it.

Prejudiciul este încă în curs de evaluare, la fel și numărul exact al perechilor de încălțăminte furate, în jur de 300-400, din fabrica unde se produc zilnic aproximativ 700 de perechi.

