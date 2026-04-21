Statele Unite nu mai pot aproviziona militar Ucraina, din cauza războiului din Iran

Statele Unite nu mai pot aproviziona militar Ucraina, întrucât şi-au consumat semnificativ din stocurile de arme şi muniţii în războiul împotriva Iranului, prin urmare Europa trebuie să-şi crească producţia de armament pentru a susţine Ucraina în războiul cu Rusia, a declarat marţi comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius.

"Industria americană de apărare va avea nevoie de câţiva ani - trei sau patru - pentru a completa aceste rezerve. Prin urmare, trebuie să ne concentrăm mult mai mult pe propria noastră producţie" militară în UE, a afirmat comisarul european într-un interviu acordat reţelei de agenţii europene de presă European Newsroom conform Agerpres.

Uniunea Europeană a achiziţionat până în prezent din SUA circa 40% din armamentul său, incluzând aici sisteme cheie precum bateriile antiaeriene Patriot şi rachetele pentru aceste baterii furnizate Ucrainei prin programul PURL ("Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina"), iniţiativa NATO prin care ţări europene cumpără din SUA arme şi muniţii pentru Ucraina.

"Noi depindem considerabil de serviciile americane: date spaţiale, transport aerian greu, realimentare în zbor, sisteme de comandă şi control, printre altele", a semnalat comisarul european Andrius Kubilius.

"Marea noastră problemă este că în continuare suntem mult depăşiţi în producţie de Rusia", a remarcat mai departe comisarul lituanian. De exemplu, a indicat el, Rusia a produs anul trecut circa 1.200 de rachete de croazieră şi aproximativ 1.000 de rachete balistice, faţă de zero rachete balistice şi mai puţin de 300 de rachete de croazieră fabricate de statele UE în aceeaşi perioadă.

Comisarul european a recunoscut că a luat aceste date de pe ChatGPT: "Nu ştiu cât de precise sunt, dar cum nimeni nu le dezminte, atunci eu le folosesc", a spus el.

Cât despre viitorul NATO, acelaşi comisar european a menţionat că pleacă de la "scenariul de bază" conform căruia Statele Unite vor continua să conducă Alianţa, deşi "imprevizibilitatea este acum norma". "Am avut timp suficient pentru a ne adapta" la stilul preşedintelui american Donald Trump, care, deşi generează "neînţelegeri şi multă confuzie", aduce şi "beneficii uneori".

Pentru a susţine capacităţile militare ale Ucrainei în războiul cu Rusia, comisarul european Andrius Kubilius a indicat drept principal instrument european împrumutul de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, sumă din care 60 de miliarde de euro vor fi destinate apărării, iar Kievul va rambursa acest împrumut numai dacă Rusia îi va plăti "reparaţii de război", altfel va fi plătit de statele UE, cu excepţia Ungariei, Republicii Cehe şi Slovaciei, care au refuzat să participe la mecanismul de garantare.

Fragmentarea industriei europene de apărare a generat "probleme psihologice şi structurale care nu sunt uşor de depăşit", o dificultate pe care UE nu-şi mai poate permite să o ignore, a mai spus comisarul european pentru apărare.

