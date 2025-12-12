Donald Trump "este extrem de frustrat şi s-a săturat de întâlniri" pe tema războiului din Ucraina

Donald Trump este „extrem de frustrat” pentru că Rusia și Ucraina nu fac progrese către pace. Casa Albă afirmă că Statele Unite încă analizează dacă participă la discuțiile din weekend.

Casa Albă a anunțat că președintele american Donald Trump este "extrem de frustrat" față de Rusia și Ucraina, din cauza lipsei de progres în eforturile diplomatice pentru oprirea războiului, relatează Reuters.

Secretarul de presă Karoline Leavitt a făcut această afirmație în cadrul unei conferințe de joi, în contextul în care SUA ar vrea să participe la discuțiile din weekend alături de Ucraina și partenerii europeni.

Karoline Leavitt a răspuns în acest fel unei întrebări legate de implicarea Statelor Unite în dialogul pentru zilele următoare și a precizat că nu există încă o hotărâre finală.

"Statele Unite și administrația Trump continuă să fie foarte implicate în încercarea de a pune capăt războiului Rusia Ucraina", a spus ea.

Potrivit acesteia, Trump a discutat cu mai mulți lideri europeni. Steve Witkoff, împreună cu echipa sa, "continuă să discute cu ambele părți, literalmente, chiar în acest moment".

Karoline Leavitt a explicat că administrația va accepta trimiterea unui reprezentant doar dacă observă o șansă foarte evidentă de evoluție în negocieri.

"Dacă există o șansă reală de a semna un acord de pace, dacă simțim că aceste întâlniri merită… timpul Statelor Unite în acest weekend, atunci vom trimite un reprezentant", a spus ea.

"Încă este incert dacă credem că se poate realiza o pace reală și dacă putem cu adevărat să avansăm lucrurile."

Ea a afirmat că Trump este nemulțumit față de ritmul lent al discuțiilor diplomatice recente.

"Președintele este extrem de frustrat de ambele părți ale acestui război și s-a săturat de întâlniri doar de dragul de a se întâlni. Nu mai vrea discuții. Vrea acțiune. Vrea ca acest război să se încheie", a spus Leavitt.

Secretarul de presă a mai declarat că oficialii administrației au petrecut peste treizeci de ore în ultimele săptămâni în convorbiri cu reprezentanți ruși, ucraineni și europeni.

"Vom vedea despre întâlnirile din acest weekend", a spus ea.

Deși Trump a spus constant că e nemulțumit față de evoluția lentă a eforturilor pentru un acord de pace, administrația sa nu pare să pună presiune asupra Rusiei pentru oprirea războiului.

În plus, în ultimele săptămâni, el a promovat o propunere de pace favorabilă Moscovei, cu efecte negative asupra intereselor Ucrainei și ale statelor europene.

