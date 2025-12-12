Video Americanii propun o "zonă economică liberă" în Ucraina. Zelenski invocă nevoia de referendum
Volodimir Zelenski este presat de americani să-şi retragă trupele din Donbas pentru a transforma regiunea într-o zonă economică liberă. Orice compromis privind teritoriile disputate, trebuie însă aprobat prin alegeri sau referendum, spune liderul de la Kiev. De la Washington, Casa Albă a transmis că Donald Trump este frustrat atât de atitudinea Ucrainei, cât şi a Rusiei.
Volodimir Zelenski e de părere că orice compromis privind teritoriile disputate ar trebui să fie validat doar de poporul ucrainean, fie prin noi alegeri, fie printr-un referendum.
Anunţul vine în contextul în care Washingtonul îl presează pe Zelenski să îşi retragă trupele din Donbas şi să creeze o zonă economică liberă în porţiunile din regiune controlate acum de Kiev.
Liderul ucrainean a transmis Washingtonului încă o contrapropunere la planul de pace american. Noi discuţii ar urma să aibă loc mâine la Paris. Prezenţa americanilor nu e însă garantată.
Administraţia Trump speră să ajungă la o înţelegere până la Crăciun.
Între timp, de la Berlin, şeful NATO le-a transmis aliaţilor un avertisment dur.
Şeful Nato le-a mai cerut statelor membre să mărească rapid cheltuielile şi producţia pentru apărare ca să descurajeze regimul lui Vladimir Putin şi să prevină o agresiune militară.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰