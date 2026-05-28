Statul italian a confiscat averea de peste 200 de milioane de euro a "ultimului naş" Cosa Nostra

Statul italian loveşte din nou în averea mafiei siciliene. Autorităţile au confiscat bunuri de peste 200 de milioane de euro care ar fi aparţinut lui Matteo Messina Denaro, fostul cap al Cosa Nostra şi unul dintre cei mai căutaţi criminali din istoria ţării. Activele, ascunse inclusiv prin companii offshore, ar proveni din bani obţinuţi din traficul de droguri.

Acest "patrimoniu impunător, rezultatul unor reinvestiţii, inclusiv prin societăţi offshore, a unor capitaluri considerabile provenind din traficul de droguri" a fost acumulat începând din anii '80 "în interesul personal" al lui Matteo Messina Denaro, anunţă într-un comunicat Garda Financiară, citată de News.ro.

În afară de Italia, precizează poliţia, operaţiuni erau în curs "în Andorra, Gibraltar, Insulele Cayman, Luxemburg, Elveţia, Liban, Principatul Monaco şi Spania".

Ancheta a condus la plasarea în detenţie provizorie a trei persoane, precizează în comunicat Garda.

Matteo Messina Denaro era unul dintre cei mai nemiloşi capi ai Cosa Nostra, o organizaţie criminală siciliană în viaţa reală, prezentată în filmele "The Godfather" ("Naşul").

El a fost condamnat în mai multe rânduri la închisoare pe viaţă, în contumacie, cu privire la implicarea sa în asasinarea judecătorilor antimafia Giovanni Falcone şi Paolo Borsellino în 1992 şi în atentate sângeroase la Roma, Florenţa şi Milano, în 1993.

El a "dispărut" în vara lui 1993 şi a petrecut următorii 30 de ani ca fugar, devenind cel mai căutat criminal din Italia.

Decizia sa de a se îngriji de un cancer a condus la arestarea sa, la 16 ianuarie 2023, în timp ce se ducea la o clinică la Palermo. A murit în acelaşi an în închisoare, la 61 de ani.

