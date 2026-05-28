Armata Statelor Unite a doborât patru drone iraniene şi a efectuat atacuri asupra unei baze la sol în sudul ţării, a anunţat un oficial american, fiind a doua operaţiune americană de acest tip din cursul săptămânii, transmite AFP, citat de AGERPRES.

SUA au atacat Iranul pentru a doua oară în ultimele 3 zile

"Aceste acţiuni au fost măsurate, strict defensive şi desfăşurate cu intenţia de a menţine armistiţiul", a afirmat un oficial american sub protecţia anonimatului.

Patru drone de atac care reprezentau o "ameninţare în zona Strâmtorii Ormuz" au fost doborâte, a afirmat el.

Armata americană a lovit, de asemenea, "o staţie de control la sol din Bandar Abbas care ameninţa să lanseze a cincea dronă", potrivit sursei.

Presa iraniană raportase anterior că trei explozii puternice au fost auzite în apropiere de Bandar Abbas joi, în jurul orelor 1:30

