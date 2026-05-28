Tot mai mulţi tineri ajung la medicul ortoped din cauza stilului de viaţă sedentar şi a orelor petrecute la birou. Într-un interviu marca Observator 16, medicul ortoped Răzvan Ene avertizează că lipsa mişcării afectează musculatura, postura şi circulaţia sângelui încă de la 40 de ani şi explică de ce o oră de sport pe zi poate face diferenţa.

Teodora Tompea, prezentator: Sunt tot mai mulți tineri care vin cu afecțiuni la medici?

Răzvan Ene, medic ortoped: Da, aș putea spune că a scăzut vârsta. Din modul în care evoluează societatea, cred că din ce în ce mai multă activitate, în special în rândul tinerilor, are tendința de a se desfășura mai mult la birou și atunci e de înțeles de ce se întâmplă aceste situații și de ce prezentarea la medicul ortoped este mult mai intensă decât cu ani în urmă.

Teodora Tompea, prezentator: Ajută o oră de sport după ce stai 8-10 ore pe scaun?

Articolul continuă după reclamă

Răzvan Ene: Este esențial. Cu toții trăim viața zilelor noastre. Știu ce înseamnă să operez 8 ore într-o zi și apoi să mă duc să fac sport, care mai mult se adresează aparatului cardiac, nu să merg la sală să trag de fiare. Trebuie făcută diferența între o activitate fizică orientată mai mult către creșterea masei musculare versus o activitate fizică îndreptată mai mult către cardio.

Teodora Tompea, prezentator: De ce ajută mai mult varianta asta?

Răzvan Ene: Mergând la sală pentru creșterea masei musculare, efortul pe zone scurte este mult mai intens și generează mai mult fenomen inflamator decât o activitate care crește tonusul muscular. Per total, este infinit mai bună o activitate fizică efectivă - alergat, tenis, bicicletă - decât împinsul la sală. Dar nu se exclud una pe alta.

Teodora Tompea, prezentator: Dacă nu facem asta, ce se întâmplă?

Răzvan Ene: O persoană care are 40 de ani, la care deja începe îmbătrânirea valvelor care asigură fluxul sângelui, stând la birou 8-10 ore pe zi fără ca mușchiul gambelor să lucreze și să faciliteze această întoarcere venoasă, dezvoltă acea senzație de picioare grele, iar picioarele se umflă. Și restul musculaturii scheletice are un rol extrem de important, mai ales că este setată să susțină stâlpul central al corpului, și anume coloana vertebrală. Această musculatură, nefiind lucrată în sensul unei activități fizice - și nu mă refer la persoane de 60-70 de ani - dezvoltă hipotonie musculară, de la care pornesc o serie de neajunsuri: scăderea forței musculare, probleme de postură, apare poziția încovoiată, dureri la activități fizice.

Teodora Tompea, prezentator: La cât timp ar trebui să ne ridicăm?

Răzvan Ene: La fiecare oră, câteva minute: mers, întins, făcut puțin stretching.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰