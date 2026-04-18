Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, la nici 24 de ore după ce oferise navelor permisiunea să traverseze ruta maritimă fără restricţii. Teheranul a motivat decizia prin faptul că Statele Unite nu au ridicat blocada impusă marilor porturi ale republicii islamice. De la Washington, Donald Trump a avertizat însă că nu se va lăsa şantajat.

Într-un comunicat transmis televiziunii de stat, armata iraniană a acuzat Washingtonul că şi-a încălcat angajamentele prin continuarea blocadei, motiv pentru care Strâmtoarea Ormuz a fost închisă. Din nou.

"Atât timp cât Statele Unite nu permit libertatea deplină de mișcare a navelor din Iran către destinațiile lor spre și dinspre destinațiile din Iran, situația din Strâmtoarea Hormuz va rămâne sub control strict", a transmis un purtător de cuvânt al armatei iraniene.

Decizia a venit la doar câteva ore după ce situaţia părea că revine la normal. Un convoi format din opt petroliere şi nave cisternă de transport au trecut prin ruta maritimă în cursul dimineţii. Iar pe burse, preţul petrolului revenise la nivelul de dinaintea conflictului.

Noua interdicţie a fost impusă în forţă. Un petrolier indian care încerca să traverseze Ormuzul a fost întâmpinat cu focuri de armă.

Iar ayatollahul Mojtaba Khamenei a transmis că marina Iranului este gata să provoace noi înfrângeri duşmanilor. De la Casa Albă, Donald Trump a minimalizat anunţul Iranului.

"Au închis Strâmtoarea din nou, aşa cum fac de ani de zile. Dar nu pot să ne şantajeze. Discutăm cu ei şi am adoptat o poziţie dură", a declarat Donald Trump.

Noile tensiuni pun sub semnul întrebării şi negocierile de pace, care urmau să înceapă luni, în Pakistan. Preşedintele american chiar anunţase că speră la un acord rapid.

"Statele Unite vor obţine tot praful nuclear. Ştiţi ce este praful nuclear? Este acea substanţă albă, în formă de pulbere, rezultată în urma atacurilor bombardierelor noastre B-2. Cum vom obţine praful nuclear? Îl vom obţine intrând împreună cu Iranul cu multe excavatoare", a declarat Donald Trump.

Informaţia a fost rapid dezminţită de Iran.

"Uraniul îmbogăţit al Iranului nu va fi transferat nicăieri. La fel cum pământul Iranului este important şi sacru pentru noi, şi acest subiect este la fel de important", a declarat Esmail Baghaei, purtător de cuvânt al Ministerului de Afaceri Externe din Iran.

În paralel cu discuţiile de pace, situaţia din Liban se înrăutăţeşte şi ea. Un militar francez a fost ucis, iar trei au fost răniţi după un atac al Hezbollah împotriva forţelor ONU de menţinere a păcii.

În România, ziua începuse cu noi ieftiniri la pompă. În staţiile liderului pieţei de carburanţi, motorina scăzuse sub 9 lei litrul.

"8,63 lei motorina standard și 8,07 lei benzina. Sunt preţurile de astăzi la un lanț de benzinării. Este pentru prima dată când motorina scade sub pragul de 9 lei de la începutul valului de scumpiri cauzate de conflictul din Golf", exlică Georgiana Pocol, reporter Observator.

În zilele următoare, însă, ne-am putea aştepta la noi scumpiri.

